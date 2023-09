Orbán Viktor a polgári körökről

2023. szeptember 22. 21:12

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (b) a Belvárosi Polgári Szalon 20 éves jubileumi találkozóján Budapesten 2023. szeptember 22-én.

A polgári körök és az erős helyi közösségek szerepét méltatta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke Budapesten, Belvárosi Polgári Szalon 20 éves jubileumi találkozóján - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Az ünnepi gyűlésen, amelyen Szentgyörgyvölgyi Péter, az V. kerület polgármestere és Rogán Antal korábbi polgármester, a miniszterelnök kabinetfőnöke is részt vett, Orbán Viktor elmondta: az egész ország számára példa, ami az elmúlt két évtizedben az V. kerületi Cukor utcában történt, "mindenhol ilyen közösségeket kell építenünk; így az ellenfeleink sosem tudnák hazánkat a fejlődési pályáról letéríteni". Hozzátette: mindig is mintának tekintette a Belvárosi Polgári Szalont a polgári körök, klubok, szalonok számára. A Fidesz elnöke utalt arra, hogy a jobboldal 17 éve vezeti az V. kerületet, felidézte a polgári körök megalakulásának időszakát is, méltatva mások mellett Kerényi Imre, Makovecz Imre szerepét e nemzeti közösség létrehozásában. A polgári körök nélkül Magyarország sem lehetne az a sikeres és erős ország, amivé vált, és a Fidesz sem lenne kormányon - vélekedett Orbán Viktor. Mindennek jelentősége lesz a 2024-es és a 2026-os választáson is, hiszen helyi "bástyák" híján az országos politikai csatákat sem lehet megnyerni - zárta köszöntőjét a pártelnök.

