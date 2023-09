A magyar szabadságharcos nép

Latorcai Csaba hangoztatta: a kormány nem enged a nyomásnak, minden törvényes és lehetséges módon, illetve eszközzel a hagyományos családmodell, a gyermekek és az idősek mellett áll, ezért folytat nemzeti sajátosságainknak és érdekeinknek megfelelő gazdaság-, szociál- és családpolitikát.

2023. szeptember 23. 20:59

Túri Török Tibor szobrászművész II. Rákóczi Ferenc mellszobra az avatásán az ecsédi Mindenszentek római katolikus templom mellett 2023. szeptember 23-án. MTI/Komka Péter

A magyar szabadságharcos nép, amely soha nem hajlik meg idegen hatalmak és érdekek előtt - jelentette ki a Miniszterelnökség területfejlesztésért felelős parlamenti államtitkára szombaton a Heves vármegyei Ecséden, ahol felszentelték II. Rákóczi Ferenc emléktábláját és mellszobrát.

Latorcai Csaba köszöntőjében a fejedelem korát a jelennel párhuzamba állítva rámutatott: ezekben a válságokkal terhes időkben a magyarság ismét történelmi vizsgát tesz. Most dől el, milyen jövőt harcol ki magának - tette hozzá. Szavai szerint a hős elődökhöz hasonlóan a "ma kurucai" is bátran felveszik a kesztyűt, és kiállnak a nemzet értékei és érdekei mellett. Ellenállnak a nagyhatalmi érdekeknek és azoknak a belső erőknek, amelyek politikai, gazdasági, vagy pénzügyi manipulációk mentén egykor Keletnek, most pedig Nyugatnak hajbókolva maréknyi dollárért adnák fel Magyarország önállóságát. Magyarország kormányának célja olyan, identitásában kikezdhetetlen, erős ország felépítése, amelynek polgárai békében és harmóniában élnek szűkebb és tágabb környezetükkel, becsületes munkával biztosítani tudják saját maguk és családjuk megélhetését, biztonságban tudják szeretteiket, vagyonukat boldogan, minőségi életet élve - húzta alá. "Most a tárgyalóasztal jelenti a csatateret, ott kell bizonyságot tenni arról, mennyi erőnk van ragaszkodni értékeinkhez, múltunkhoz, jelenünkhöz és jövőnkhöz, mennyi erő és bátorság rejtőzik a magyarokban" - fogalmazott az államtitkár. Ma ugyanis megfogalmazása szerint a dühödt rombolás áll szemben a békével, a kabinet pedig az építkezés mellett kötelezte el magát, amelyhez béke kell. Ezért szorgalmazza a békét, és kívánja az egyetértés abban: csak a béke és szabadság hozhat jólétet és biztonságot. Hangsúlyozta: ezért törekszik egyszerre a békére, és tesz meg mindent, hogy Magyarország katonailag erős legyen, hiszen ez utóbbi szolgálja hazánk biztonságát, stabilitását a háború szomszédságában. Ezért védi kitartóan a határokat az egyre növekvő és erőszakosabbá váló migrációs nyomással és azokkal szemben is, akik egy "kevert civilizációjú, identitásában megroppant és akaratgyenge kontinens" jövőjében érdekeltek - fűzte hozzá. Latorcai Csaba hangoztatta: a kormány nem enged a nyomásnak, minden törvényes és lehetséges módon, illetve eszközzel a hagyományos családmodell, a gyermekek és az idősek mellett áll, ezért folytat nemzeti sajátosságainknak és érdekeinknek megfelelő gazdaság-, szociál- és családpolitikát. Mint ahogyan szót emel a határon túli magyarokért, és áll ki a keresztény hagyományait önálló, ugyanakkor egymással együttműködni kész és képes, értékeit tisztelő, erős nemzetekből álló Európáért.

MTI