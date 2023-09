Orbán Viktor: Kelet, és azon belül a türk világ súlya és szerepe nőni fog Európában

– Jelentem az Országgyűlésnek, hogy sikeresen megrendeztük az ország legnagyobb sporteseményét, a budapesti atlétikai világbajnokságot – fogalmazott Orbán Viktor a parlamenti őszi ülésszakának a nyitó ülésén. A miniszterelnök köszönetet mondott a verseny szervezőinek, valamint az önkénteseknek, és a számokat ismertetve kijelentette, a világbajnokság a rendezés költségeinek a dupláját hozta vissza Magyarország számára bevételként.

2023. szeptember 25. 13:40

Fókuszban az energiabiztonság

– Mint tudják, a nemzeti kormány egyik kiemelkedő vállalása, hogy fenntartjuk Magyarország energiabiztonságát és felépítjük a függetlenségünket garantáló rendszert – húzta alá a kormányfő. Kiemelte, hogy Brüsszel úgy döntött, hogy leválasztják Európát az orosz energiahordozókról, ami szerinte ellentétes Európa érdekeivel, azonban csökkenteni kell a brüsszeli döntés negatív hatásait, és alkalmazkodni a kialakult helyzethez. Jelezte, hogy délről érkezik a magyar gázellátás fele, és mostantól közvetlenül is gázt vásárolunk Törökországtól. – Láthatják, hogy a kelet és a türk világ súlya és szerepe nőni fog. A magyar kormány ennek régóta tudatában van – rögzítette. A miniszterelnök rámutatott arra is, hogy a egész világ versenyt fut a katari földgázért, az Európai Unió vezetői egymásnak adják a kilincset Dohában, és a katari emír budapesti látogatása sokat javított az esélyeinken ebben a versenyben.

A magyar kormány ezeknek a folyamatoknak régóta tudatában van, az orosz-ukrán konfliktus rendezése érdekében tető alá hozott minszki egyezmény törékenysége a kezdetektől fogva nyilvánvaló volt számukra. – Láttuk, ha Ukrajna nem adja fel a NATO-hoz való csatlakozás szándákát, csak idő kérdése egy újabb konfliktussal kell számolnunk, amely az Oroszországból érkező energiaszállításokat is veszélybe sodorja majd, ezért közép ázsiai kapcsolatainkat baráti szintre emeltük, így az orosz-ukrán háború, és az Északi Áramlat elleni terrortámadás nem állított bennünket megoldhatatlan feladat elé az ország energiaellátás tekintetében – fogalmazott Orbán Viktor. – Jelentem, a kormány elvégezte a házi feladatát és feltöltötte az ország gáztárát az éves gázfogyasztás 60 százaléka rendelkezésre áll – rögzítette a kormányfő.

Becsaptak minket az ukrán gabonával

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy most fejeződött be Budapesten a NATO innovációs hete. Jelezte, hogy idén már négyezren kötöttek szerződést a honvédséggel. – Magyarország és a brüsszeli bürokraták között súlyos összeütközés alakult ki az ukrán gabonadömping miatt. Hazánk szállítási folyosót nyitott, hogy az ukrán gabona eljuthasson Afrikába, azonban becsaptak minket – ismertette Orbán Viktor. Mint mondta, sikerült elérni, hogy európai beszállítási tilalom lépjen érvénybe, azonban az EU ezt feloldotta, ami tönkre teszi a magyar gazdákat. – Arra szólítjuk fel Brüsszelt, hogy álljon ki a közép-európai tagállamok között és ne árulja el Magyarországot se – nyomatékosította.

A kormányfő elmondta, hogy az ukránok évek óta sanyargatják a kárpátaljai magyar iskolákat. – Magyarország nem támogatja Ukrajna NATO-tagságát, amíg a korábbi törvényeket vissza nem állítják – tette hozzá.

A kormánynak át kellett vennie a Jegybank feladatát

Inflációs céljuk nem a kormányoknak hanem a jegybankoknak szokott lenni – fogalmazott. Érdekeltté tennék a megtakarítással rendelkező magyarokat, hogy fektessenek állampapírba. Orbán Viktor az infláció elleni lépésekről is beszámolt, így a kötelező árcsökkentést és az online-árfigyelést említette. A kormány be fog avatkozni, ha a benzinárak elszállnak – tette hozzá. A jegybanki hiányról azt mondta, hogy egy törvénymódosítás révén mentik ki a jegybankot a szorult helyzetből. Szólt arról is, hogy fontos gazdasági lépés volt, hogy a lakossági befektetéseket az állampapírpiacok felé terelték. A magyar államadósság 2/3-a magyarok kezében van, míg a magyar háztartások birtokolják az adósság 24 százalékát.

Migráció a fókuszban

Migránskvóta és migránsgettó nem lesz Magyarországon – szögezte le. A migráció ügyéről azt mondta, hogy folytatódni fog a csata Brüsszellel. Orbán Viktor rámutatott arra, hogy a júliusban áterőltetett migrációs paktum megbukott. Szólt arról is, hogy a magyar határon lévő kerítés mentén egyre agresszívebbek a migránsok. Brüsszel azt követeli, hogy a migránsokat engedjük be, és hozzunk létre migránsgettókat is. Orbán Viktor szerint azokat akarják ránk kényszeríteni, akik fegyverrel támadnak a magyar határt védőkre. Ezt józan ésszel nem lehet felfogni. Az uniós szerződésben egyetlen szó sincs migránsok befogadásáról. Nem migránskvóta kell, hanem határőrizet és határkerítés – mondta a kormányfő.

Brüsszel nem a magyar kormánnyal, hanem a magyar emberekkel áll szemben

Orbán Viktor beszámolt arról is, hogy Brüsszel azt követeli, hogy az ország építse le az energiatámogatási rendszerét, törölje el a kamatstopot, valamint túl nagy lett az állami szektor mérete a bankszektorban és ezt szüntesse meg. Brüsszel nem a magyar kormánnyal, hanem a magyar emberekkel áll szemben, mert a rezsivédelem nélkül veszélybe kerülne a családok megélhetése – tette hozzá. Brüsszel nem fogja eltöröltetni az extraprofitadókat sem. Ma több mint félmillió magyar családot véd a kamatstop rendszere, és ezt csak akkor lehet kivezetni, ha a kamatok szintje jelentősen csökken – ismertette a kormányfő.

Magyarország nem engedheti, hogy bárki korlátozza a függetlenségét és szuverenitását

Orbán Viktor elmondta, hogy megszorításokról szó sem lehet. Nekünk Brüsszelből nem életidegenen gazdasági utasításokra van szükség, hanem adja oda azt a pénzt, ami jár nekünk. Hárommilliárd euróval tartozik nekünk Brüsszel, miközben mi eleget tettünk az egymilliárd eurós befizetési kötelezettségünknek – tette hozzá. Brüsszel azt várja tőlünk, hogy a tagállamok fizessenek be 99 milliárd eurót, és adjunk minél több pénzt Ukrajnának. Azt is kérik, hogy az RFF-program kamatait ebből a megemelt összegből fizessük, miközben semmit nem kaptunk belőle – tette hozzá. Amerika azt szeretné, hogy szálljunk be a háborúba, miközben Brüsszel azt szeretné, hogy engedjük be a migránsokat, valamint a szexuális propagandát az iskolákba – összegezte a kormányfő. Mindezek mellett azt követeli Brüsszel, hogy mondjunk le az önálló külpolitikáról – tette hozzá. Magyarország nem tartozik a Jawohl!-országok klubjába, Magyarország nem engedheti, hogy bárki korlátozza a függetlenségét és szuverenitását.

Magyar Nemzet