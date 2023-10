A nyugdíjak vásárlóértékének mindenkori megőrzése

Simicskó István úgy fogalmazott: szüleink és nagyszüleink, az előttünk járó generációk a vállukon viselték a 20. század minden terhét, amelyet a világháborúk pusztítása, a romba dőlt ország újjáépítése, a diktatúrák, az elnyomatás és a nélkülözés okozott. Kemény munkájuk, küzdelmük, szenvedésük és töretlen hitük nélkül ma minden bizonnyal rosszabb helyzetben lennénk.

A kormány elkötelezett a nyugdíjak vásárlóértékének mindenkori megőrzése iránt, hogy soha ne térhessen vissza az az időszak, amikor a baloldal hibás gazdaságpolitikája miatt elvették a 13. havi nyugdíjat is a szépkorúaktól - írta a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője vasárnapi közleményében.

"Nem lehetünk tehát elég hálásak mindazokért az erőfeszítésekért, amelyeket családjainkért, hazánkért, egy élhetőbb jövőért tettek" - hangsúlyozta.



A politikus kiemelte: felelősséggel tartoznak azért, hogy akár a pandémia vagy a szomszédban dúló háború okozta gazdasági nehézségek idején is kiszámítható és nyugodt életük legyen a nyugdíjasoknak. Éppen ezért a keresztény-konzervatív kormányzat mindig is kiemelt figyelmet fordít az idősek megbecsülésére és a róluk való gondoskodásra - közölte.



Simicskó István rendkívül fontosnak nevezte, hogy tisztes, emberhez méltó megélhetést, és egy ledolgozott élet munkáját elismerő megbecsülést biztosítsanak az idősek számára, hogy még sokáig velünk lehessenek. Nélkülözhetetlen tájékozottságukra, családot összetartó erejükre, szülői és nagyszülői segítő kezeikre alapozva pedig a fiatalabb generációk élete is minőségibb maradhat - mutatott rá.



"Ránk számíthatnak az idősek, mert tudjuk, hogy a sikeres magyar jövő alapjait ők rakták le évtizedek munkájával és kitartásával! Az egész társadalomnak szüksége van élettapasztalatukra, bölcsességükre, egymást gazdagító jelenlétükre" - írta a KDNP frakcióvezetője.

