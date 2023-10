Hölle és a magyar csapat megvédte címét

A 26 éves Hölle a díjhajtást fölényesen megnyerte, majd a szombati maratonhajtásban még növelte is az előnyét, éllovas pozícióját pedig a vasárnapi akadályhajtásban simán megőrizte.

2023. október 1. 17:56

horsesdaily,com

Hölle Martin egyéniben, illetve a magyar csapat - Osztertág Kristóffal és ifj. Fekete Györggyel kiegészülve - megvédte címét a franciaországi Le Pin au Haras-ban rendezett kettesfogathajtó-világbajnokságon.

Az immár nyolcszoros világbajnok Hölle és a válogatott sikerével sorozatban hatodszor mind a két aranyérem Magyarországé lett, ami egyedülálló a sportág történetében. Tíz és nyolc éve az egyéni küzdelmet a magyar szövetség jelenlegi elnöke, a 12-szeres világbajnok Lázár Vilmos nyerte, 2017-ben, 2019-ben, 2021-ben és most pedig Hölle bizonyult a legjobbnak. Ifj. Fekete és Osztertág sem első vb-címét ünnepelte, előbbi 2021-ben, utóbbi pedig 2019-ben lett aranyérmes a csapattal.



A 26 éves Hölle a díjhajtást fölényesen megnyerte, majd a szombati maratonhajtásban még növelte is az előnyét, éllovas pozícióját pedig a vasárnapi akadályhajtásban simán megőrizte. A második helyen a maratonhajtás után az akadályhajtást is megnyerő svájci Marcel Luder, a harmadikon pedig a holland Erik Evers végzett. Csapatban a magyarok mögött a svájciak és a németek zártak dobogós pozícióban.



Noha Höllének és a magyar csapatnak is tetemes előnye volt, mégsem lehetett biztosra venni a kettős sikert, mivel az akadályhajtás pályavezetése olyannyira nehéz volt, hogy végül egyetlen versenyző sem tudta három hibapontot érő verőhiba nélkül és a 2:48 perces limitidőn belül teljesíteni. Mivel ifj. Fekete 7,37 hibapontjával remekül hajtott, így a csapatarany szinte biztossá vált, de Höllének is volt bőven hibázási lehetősége az egyéni sikerhez tekintve, hogy a mögötte második francia Francois Dutilloy és a harmadik ausztrál Tor van den Berge is sokat rontott. A magyar klasszis azt a taktikát választotta, hogy inkább lassabb tempóban hajtja Eppie és Juventus nevű lovait, de nem akar labdát leverni a bójákról. A terv tökéletesen sikerült, mivel verőhiba nélkül szlalomozott végig a pályán Hölle, aki némi időtúllépésért 7,88 hibapontot kapott, de így is magabiztosan végzett az élen.



Ifj. Fekete a 12. helyre jött fel, míg az egyéni dobogó reményében kockáztató, emiatt az akadályhajtást kissé elrontó Osztertág a 19. pozícióba esett vissza.

Az egyéni indulók közül az előző két vb-n a győztes csapatban szereplő ifj. Dobrovitz József szintén sokat rontott, így csak 44. lett összetettben, míg az akadályhajtást harmadik helyen záró Kákonyi Norbert összetettben a 22. helyre tört előre, Penzer László pedig 32., Tóth Andrea 50. lett.



"A magyar fogathajtók ismét sporttörténelmet írtak, amihez gratulálok. Hölle sorozatban negyedik egyéni diadalával a szakág koronázatlan királya lett" - fogalmazott az MTI-nek Lázár Vilmos, a Magyar Lovassport Szövetség 12-szeres világbajnok elnöke, aki egyéniben öt, csapatban pedig hét diadalt számlál.

"A hat világbajnokság óta tartó veretlenségi sorozatot 2013-ban és 2015-ben még mi kezdtük el az öcsémmel, Zoltánnal, azóta pedig a generációváltás sikerrel meg tudott valósulni".



A vb-n, amely vasárnap a szokásoknak megfelelően az akadályhajtással zárul, 24 ország 91 fogathajtója indult.

A végeredmény:

egyéni:

1. Hölle Martin 145,83 hibapont

2. Marcel Luder (svájci) 158,77

3. Erik Evers (holland) 163,42

...12. ifj. Fekete György 171,91

...19. Osztertág Kristóf 179,65

...22. Kákonyi Norbert 181,34

...32. Penzer László 187,86

...44. ifj. Dobrovitz József 193,27

...50. Tóth Andrea 198,31

csapat:

1. Magyarország (Hölle Martin, Osztertág Kristóf, ifj. Fekete György) 302,56 hibapont

2. Svájc (Marcel Luder, Stefan Ulrich, Werner Ulrich) 317,04

3. Németország (Marco Freund, Anna Sandmann, Dennis Schneiders) 322,72



MTI