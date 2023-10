Jó olasz csapat elleni minőségi játékra készül a Fradi

A firenzei Artemio Franchi Stadionban 21 órakor kezdődő összecsapást az M4 Sport és Kossuth Rádió élőben közvetíti. A tíz tétmérkőzés óta veretlen magyar bajnok sikerrel mindenképpen a csoport élén maradna, döntetlennel pedig akkor, ha a belga Genk legfeljebb egygólos győzelmet arat Szerbiában a Cukaricki vendégeként.

2023. október 4. 21:22

Mohammed Abu Fani, a Ferencváros labdarúgója a csapat firenzei sajtótájékoztatóján 2023. október 4-én. A magyar bajnok másnap este az olasz Fiorentina vendége lesz a firenzei Artemio Franchi Stadionban a labdarúgó Konferencia-liga csoportmérkőzésén. MTI/Koszticsák Szilárd

Mohammed Abu Fani a Fiorentinát egy jól ismert nagy csapatnak nevezte, amely Olaszországban az öt legjobb közé sorolt, ami szerinte mindent elmond az erősségéről.



"Tiszteljük az ellenfelet, de saját játékunkat és szisztémánkat kell játszani, akkor lehetünk sikeresek" - mondta az izraeli középpályás, aki szerint az olasz futballt a taktikus, okos, technikás játék jellemzi, ezért nagyon nehéz ellene futballozni, a Fiorentina keretéből pedig ő is Bonaventurát emelte ki.



Abu Fani elsősorban az edzéseken elvégzett kemény munkának tulajdonítja, hogy ebben a szezonban sokszor sikerült kiszolgálnia a társait, gólpasszt adnia, de mint fogalmazott: ez a dolga.



Dejan Stankovic vezetőedző reményei szerint a Ferencváros nemcsak jó, hanem minőségi mérkőzést akar vívni a Fiorentinával csütörtökön a labdarúgó Konferencia-liga csoportkörének második fordulójában.

"Nagyon kell vigyázni, ha valaki olyan helyre érkezik, ahol alapvetően jól működnek a dolgok, ezért óvatosan kell belenyúlni a csapat játékába. A biztos dolgokat meghagytam, de persze hoztam a saját elképzeléseimet, ezért lépésről lépésre még sok mindent kell tenni. Arra még korai választ adni, hogy mit tudtam átültetni a Ferencváros játékába, de arra ez a kevés meccs is elég volt, hogy kiderüljön, jó projekt működik a klubnál" - fogalmazott a szerdai sajtótájékoztatón a szerb szakember, aki nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy Olaszország egyik élcsapatával küzdhetnek meg.



Stankovic kifejtette, 1998-tól - a Crvena zvezdánál töltött két és fél évet és a legutóbbi egy hónapot leszámítva - Olaszországban töltötte a pályafutását, de nem szereti az összehasonlítást, ezért nem akart az előző idényben a Sampdoria kispadján elszenvedett két vereségről beszélni. Azt viszont kiemelte, nagyon jól ismeri a Fiorentinát, amely még jobb is, mint az előző idényben, amikor döntőig menetelt a harmadik számú európai kupasorozatban. Az MTI érdeklődésére elárulta, ez nagyrészt annak köszönhető, hogy a csapat jelentős része három éve együtt játszik.



"Az eltelt plusz egy évnek köszönhető, hogy erősebb és összeszokottabb a Fiorentina, amely ezúttal nem ingott meg annyira a szezon elején, mint tavaly, de új ötlet és új rotációs rendszer is felfedezhető a szereplésében" - mondta Stankovic, aki a firenzeiek új igazolásai közül az angolai M'Bala Nzolát emelte ki.

Szerinte a csatár fizikális felépítését kihasználva remekül tartja meg elöl a labdát és ez eddig hiányzott a Fiorentina repertoárjából, míg a régiek közül "a pálya különböző pontjait nagyszerűen összekötő" Giacomo Bonaventurát említette meg. "Italiano fantasztikus munkát végez Firenzében, pedig ez nehéz feladat. Jó és fiatal játékosokkal van körbevéve, de ez rám is igaz".



Az FTC élére éppen egy hónapja kinevezett Stankovic hangsúlyozta, hisz abban, hogy a saját játékosai nagyon odateszik magukat, mert a korábbi években már bebizonyították, hogy megállják a helyüket a nemzetközi porondon. Szerinte ez a négyes Európa-liga erősségű, de akár Bajnokok Ligája-csoport is lehetne. Hangsúlyozta, köszönettel tartozik a magyar klubnak, mert visszatérhetett az európai porondra, ezt pedig szeretné meghálálni.



MTI