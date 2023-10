Migránsok lőnek a magyar határőrökre

Teljesen új helyzet állt elő azzal, hogy "példátlan agresszióval" szembesülnek a hatóságok a bevándorlók és az embercsempészek részéről, akik több esetben nem csupán egymásra, hanem a magyar határőrökre is automata fegyverrel támadtak – mondta a külügyminiszter.

Teljesen új helyzetet teremt, hogy egyes migránsok és embercsempészek nemrég automata fegyverrel lőttek nem csak egymásra, hanem magyar határőrökre is, ezért a nemzetközi közösségnek mielőbb az illegális bevándorlás kiváltó okainak kezelésére kellene fókuszálnia annak ösztönzése helyett - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Genfben.

A tárcavezető a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) panelbeszélgetésén arról számolt be először is, hogy Magyarország a jelenleg legaktívabb európai bevándorlási útvonalon fekszik, ezért erős migrációs nyomással néz szembe.



Rámutatott, hogy hazánkban tavaly mintegy 275 ezer illegális határátlépési kísérletet regisztráltak, idén pedig eddig 155 ezret. Illetve hangsúlyozta, hogy teljesen új helyzet állt elő azzal, hogy "példátlan agresszióval" szembesülnek a hatóságok a bevándorlók és az embercsempészek részéről, akik több esetben nem csupán egymásra, hanem a magyar határőrökre is automata fegyverrel támadtak.



"Világossá kell végre tennünk, hogy ez a fajta jelenség és viselkedés elfogadhatatlan, nem tolerálható" - szögezte le.



"A határok megsértését bűncselekménynek, nemzeti szuverenitás elleni támadásnak kell tekinteni, és ennek megfelelően kell kezelni" - tette hozzá.



Szijjártó Péter ezt követően kiemelte az állampolgárok védelmére vonatkozó kormányzati felelősséget, és azon reményét fejezte ki, hogy az IOM platformként szolgálhat az észszerű párbeszédre, szemben a Brüsszelben zajló vitával, amelynek során "a migrációt ösztönzik, az embercsempészek üzleti modelljét támogatják".



"Az Európai Unió gyakorlatilag mágnesként funkcionál a bevándorlás szempontjából. Ösztönzés helyett végre a kiváltó okokat kell kezelnünk" - jelentette ki.



Utóbbiak terén a gazdasági kihívásokat, a fegyveres konfliktusokat, továbbá az élelmiszer- és vízellátás, a klímaváltozás jelentette kihívásokat említette.



"Ahol háború van, ott békét kell teremtenünk. Ahol gazdasági válság van, ott fejlesztési programokat kell indítanunk. Ahol élelmiszer- és vízellátási nehézségek vannak, ott biztosítanunk kell a hozzáférést, a szállítást" - sorolta.



Majd kiemelte, hogy az éghajlatváltozás elleni harcban pedig erősíteni kell a globális együttműködést. Mint mondta, ebből Magyarország is kiveszi a részét, a kormány ugyanis nem politikai, hanem inkább gyakorlati kérdésként tekint arra, hogy miként lehet megóvni a Földet jelenlegi formájában a következő nemzedékek számára.



Ennek kapcsán arra is kitért, hogy hazánk a világ azon húsz országa közé tartozik, amelyik úgy volt képes a gazdasági teljesítménye növelésére, hogy közben csökkentette a károsanyag-kibocsását.



A miniszter végezetül kijelentette hogy Magyarország továbbra is kész a fejlődő államok támogatására, például különböző kötött segélyhitelek, ösztöndíjak, fejlesztési támogatások formájában, hogy ezzel az érintett országok képessé váljanak gazdaságuk korszerűsítésére, ami segítheti a károsanyag-kibocsátás csökkentését is.



Valamint együttműködésre szólított fel minden résztvevőt a kiváltó okok kezelése, az újabb migrációs hullámok megelőzése terén, miután ezek szavai szerint komoly kihívásokat és veszélyeket jelenthetnek számos országra nézve.



