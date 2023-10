Védeni kell fiataljainkat az „energiaitalok" rombolásától

Az energiaitalok fogyasztása megnöveli a különböző szív és érrendszeri megbetegedések kialakulásának esélyét, rendszeres fogyasztásuk függőséghez is vezethet, ráadásul hosszú távon a pszichés állapotunkra is jelentős hatással lehetnek ezek az italok, a pedagógusok pedig ezeket a jeleket már napi szinten látják.

2023. október 6. 10:46

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője – MNO

– Nagyon komoly kérdésre kerülhet végre pont, ha az Országgyűlés elé kerül a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőink javaslata. Sajnos már egészen fiatalok körében elterjedt az energiaitalok rendszeres fogyasztása, amely a pedagógusok tapasztalatai szerint az iskolában is hátrányosan hat a diákok koncentrációjára, viselkedésükre, sőt a személyiségükre is, orvosi vélemények szerint pedig rendkívül káros főleg egy fejlődő fiatal szervezet számára – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője.

Jelezte, hogy sajnos extrém esetben már tragédiát is okozott. Kiemelte, hogy az energiaitalok fogyasztása megnöveli a különböző szív és érrendszeri megbetegedések kialakulásának esélyét, rendszeres fogyasztásuk függőséghez is vezethet, ráadásul hosszú távon a pszichés állapotunkra is jelentős hatással lehetnek ezek az italok, a pedagógusok pedig ezeket a jeleket már napi szinten látják.

– Rendkívül szomorúnak tartom, hogy a legtöbb fiatalnak fogalma sincs, hogy amikor egy italt elfogyaszt, mit is juttat be a szervezetébe. Nem is beszélve arról, hogy milyen mennyiségben, mekkora adagokban. Szörnyű látni, hogy kora reggel az iskolába menet fiatalokat lehet látni, hogy kezükben energiaitallal várnak a villamosra, vagy buszra, és mintegy reggeliként tekintenek rájuk – rögzítette a kormánypárti politikus.

Leszögezte, hogy a KDNP frakciója abban hisz, hogy a fiataljaink jelentik a jövőt, ezért minden olyan javaslatot, mely a gyermekeinek védelméről szól támogatni fognak a parlamentben. Leszögezte, hogy az első helyen a gyermekek egészségét kell szem előtt tartaniuk a döntés meghozatalakor, így felelősen gondolkodó emberként, szülőként arra a következtetésre jutottak, hogy az energiaitalok forgalmazását és hozzáférhetőségét korlátozni szükséges a 18 év alatti fiatalok számára.

– A kormányzat stratégiai célja egy fizikailag és mentálisan is egészségesebb ifjúság felnevelése. Csak egy egyészséges, vagy legalábbis egészségesebb nemzet reagálhat a jövő nagy kihívásaira, léphetünk együtt a még sikeresebb fejlődés útjára. A gyermekvédelmi intézkedések kibővítése és a fiatalok egészségére veszélyeket rejtő fogyasztási szokások visszaszorítása is ezen célkitűzés elérésében játszik fontos szerepet – hangsúlyozta Simicskó István.

Szerinte minden, gyermekét és unokáját féltő szülő, nagyszülő fel tudja ismerni és mérni a lehetséges kockázatokat. Mint mondta, ők azok, akik a legjobban ismerik gyermekeiket, ők azok, akik a legapróbb változásokat is azonnal észreveszik rajtuk.

Hollik István és Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselői javasolni fogják, hogy ne lehessen 18 éves kor alatt energiaitalokat venni.

Máté Patrik

magyarnemzet.hu