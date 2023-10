Lebuktatta a volt CIA-elemző az itthoni baloldalt

Larry C. Johnson hetekkel ezelőtt azt állította, hogy az Egyesült Államok külügyminisztériuma beavatkozott a magyar választásokba. A szakember szerint a cél az volt, hogy megbuktassák Orbán Viktort, mindezt pedig a miniszterelnök ellenfeleinek a pénzelésével igyekezett elérni Amerika.

A baloldalhoz juttatott amerikai pénzek ügyében elrendelt nyomozásban vizsgálja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az egykori CIA-elemző magyar ellenzéket leleplező nyilatkozatát – tudta meg a Magyar Nemzet. Larry C. Johnson hetekkel ezelőtt azt állította, hogy az Egyesült Államok külügyminisztériuma beavatkozott a magyar választásokba. A szakember szerint a cél az volt, hogy megbuktassák Orbán Viktort, mindezt pedig a miniszterelnök ellenfeleinek a pénzelésével igyekezett elérni Amerika.

Az Egyesült Államok a baloldal finanszírozásával beszállt a 2022-es magyar választásokba – néhány héttel ezelőtt erről beszélt a Központi Hírszerző Ügynökség, azaz a CIA egykori munkatársa. Larry C. Johnson szerint az amerikai külügyminisztérium célja ezzel az volt, hogy megbuktassa Orbán Viktort. Az elemző azt is hangsúlyozta, hogy az USA és több európai ország komoly erőfeszítéseket tettek azért, hogy megszabaduljanak a magyar miniszterelnöktől.

Mindezek miatt Tényi István fordult a hatóságokhoz hazaárulás, illetve költségvetési csalás gyanújával. Előbbi bűncselekmény miatt a rendőrség nem indított nyomozást, ám a költségvetési csalás vonatkozásában tett feljelentést az adóhatóság az ellenzék külföldi pénzelése ügyében tavaly elrendelt eljárás irataihoz csatolta – derült ki a lapunk birtokába került hatósági tájékoztatásból.

Márki-Zay magával rántotta a baloldalt

A dollárbaloldal botránya tavaly augusztusban robbant ki, amikor Márki-Zay Péter, az ellenzék egykori közös miniszterelnök-jelöltje a Magyar Hang Gulyáságyú című podcastjében arról számolt be, hogy még június közepén is érkezett több száz millió forintos támogatás az Egyesült Államokból.

Márki-Zay elárulta, hogy a Karácsony Gergely volt tanácsadója, Korányi Dávid által fémjelzett Action for Democracy nevű amerikai alapítvány egy tételben küldte ezt az összeget, de azt állította, hogy korábban más utalások is jöttek ettől a szervezettől.

A titkosszolgálat is vizsgálódik



Az első hírek még arról szóltak, hogy több mint 1,8 milliárd forintnyi dollár a Korányi Dávid vezette szervezeten keresztül érkezett a baloldalhoz. Mivel az amerikai pénzek miatt sérülhetett az ország szuverenitása, az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) is vizsgálódik.

Később egy nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentésből az is kiderült, hogy az Action for Democracy nemcsak Márki-Zay Péter mozgalmának utalt, hanem egymilliárd forintot kapott többek között az Ezalényeg.hu nevű ellenzéki propagandalap kiadója.

A legnagyobb szeletet egyébként a Bajnai Gordonékhoz köthető DatAdat nevű cég hasította ki magának, amelyhez szintén milliárdos összeg érkezett részben a magyar címzettektől, részben közvetlenül a tengerentúlról.

A DatAdat és a dollárbaloldal

Az ellenzék agyának számító cégcsoportot lényegében az amerikaiak irányítják, akiknek a magyarországi embere Bajnai Gordon.

Azóta újabb, a minősítés alól feloldott titkosszolgálati dokumentum került napvilágra, amiből nyilvánvalóvá vált, hogy nem egy, hanem két nagy külföldi támogató szervezete van a dollárbaloldalnak: az amerikai Action for Democracy mellett egy svájci alapítvány is csaknem egymilliárd forintot utalt.

A svájci utalások a baloldali előválasztási időszak kezdetétől, 2021 szeptembere és 2022 februárja között zajlottak öt részletben.

Jóval több pénz érkezett a dollárbaloldalhoz, mint amiről eddig szó volt

A baloldal finanszírozásával összefüggésben egy svájci szervezet is lelepleződött, amely közel egymilliárd forinttal segítette a magyar ellenzéket.

Karácsonyéknak is juthatott a külföldi pénzből

Érdemes azt is megjegyezni, hogy a Karácsony Gergely vezette egyesülethez, a 99 Mozgalomhoz is érkeztek külföldi pénzek, a NAV pedig költségvetési csalás és pénzmosás elkövetésének gyanújával, valamint az OTP feljelentése nyomán már hamis magánokirat felhasználása miatt is vizsgálódik

