Háborús állapot Izraelben – videó!

A Vaskupola rakétaelhárító rendszer ellenére továbbra is lövik Izraelt a Gázai övezetből. A Hamász az alagútrendszerébe vitte az izraeli túszokat.

2023. október 7. 22:03

Újabb halottakat és sebesülteket találtak szombat este a Hamász fegyvereseitől megtisztított izraeli településeken, a Gázai övezet közelében a reggeli összehangolt támadás következményeként. Az izraeli mentők közlése szerint a halálos áldozatok száma már legkevesebb kétszáz, a sebesülteké pedig 1100.

A számok várhatóan tovább nőnek, minthogy még 22 helyen folyik harc a Hamász fegyveresei és izraeli katonák között, a kórházakban lévő sebesültek egy jó része pedig súlyos vagy életveszélyes állapotú.



Izraeli médiumok becslése szerint ezer hamászos terrorista hatolt be izraeli területre a Gázai övezetből, de sokat közülük megöltek az izraeli biztonsági erők.



Az övezetből továbbra is folyamatosan rakétákkal lövik Izraelt, helyi idő szerint este nyolc órakor különösen erős rakétazápor zúdult az ország középső részére, Tel-Avivra és környékére is.



Ideiglenesen felfüggesztették a vasúti személyszállítást az egész országban, mert a vonatok a több tízezer mozgósított tartalékost és a szükséges katonai felszerelést szállítják az ország déli részébe, illetve a Hezbollah libanoni síita szervezet támadásától tartva az északi határhoz.



Izrael Kac izraeli energiaügyi miniszter bejelentette, hogy rendeletet adott ki a Gázai övezet áramellátásának lekapcsolásáról a Hamász támadásának megtorlásaként.



A Hamász bejelentette, hogy az övezet alatt kiépített alagútrendszerébe vitte az elhurcolt izraeli katonákat és civil túszokat, akik között nők és gyermekek is vannak. Az izraeli tévék szakértői szerint valószínűleg kórházakban és iskolák alatti betonbunkerekben rejtik el őket, hogy az izraeli katonáknak nehezebb dolguk legyen a kiszabadításukkal.



Este beszédet mondott az izraeli televíziókban Joáv Galant védelmi miniszter, aki különösen erős, a gázai szituációt alapvetően módosító ellentámadást ígért.



"Ötven évre előre megváltoztatjuk a gázai helyzetet"- jelentette ki.

war



Jaír Lapid, az izraeli parlamenti ellenzék vezetője felajánlotta Benjámin Netanjahu miniszterelnöknek, hogy alakítsanak egy olyan "vészhelyzeti szakértői" kormányt a harcok végéig, amelyben nem vesznek részt az izraeli társadalmat megosztó szélsőséges pártok.



Szombatra és vasárnapra több tucat nemzetközi járatot töröltek a tel-avivi repülőtéren a létesítmény közlése szerint.

MTI