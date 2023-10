Putyin: létre kell hozni a szuverén palesztin államot

Az orosz államfő szerint a palesztin nép érdekeinek semmibevétele az egyik fő oka a térségbeli eszkalációnak, és a probléma nem oldható meg egy palesztin állam létrehozása nélkül, amelynek fővárosa Jeruzsálem.

2023. október 11. 22:37

Oroszország támogatja a független palesztin állam létrehozását - jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök az Orosz Energiahét moszkvai nemzetközi fórum szerdai plenáris ülésén.

"Oroszország álláspontja (.) nem ma, nem ezekkel a tragikus eseményekkel kapcsolatban, hanem évtizedek során alakult ki. És ez az álláspont jól ismert mind az izraeli fél, mind palesztinai barátaink által. Mindig is kiálltunk az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatainak végrehajtása mellett, mindenekelőtt egy független, szuverén palesztin állam létrehozását értve ezalatt" - mondta Putyin.



Rámutatott, hogy eredetileg két független és szuverén állam - Izrael és Palesztina - létrehozásáról volt szó.



"Izrael, mint ismeretes, létrejött, míg Palesztina, mint független és szuverén állam nem jött létre" - hangsúlyozta az orosz államfő, aki szerint a palesztin nép érdekeinek semmibevétele az egyik fő oka a térségbeli eszkalációnak, és a probléma nem oldható meg egy palesztin állam létrehozása nélkül, amelynek fővárosa Jeruzsálem.



Mint mondta, létrejöttek ugyan a rendezés mechanizmusai, de az Egyesült Államok "mellőzte, nem használta őket, és az utóbbi években az anyagi szükségletek kielégítésére tette a tétet, az alapvető problémák megoldását alamizsnával próbálta helyettesíteni".



Hangsúlyozta, hogy mindkét félnek "minimalizálnia kell az áldozatok számát a civilek, a nők és az idősek körében". Arra figyelmeztetett, hogy a konfliktusövezet kiterjesztése szörnyű következményekkel járhat, egyebek mellett az energiaszektorban is.



Úgy vélekedett, hogy a legújabb közel-keleti konfliktus, ha közvetlenül nem is érinti az energiahordozók kitermelését, de hatással lesz a logisztikára, a biztosításra és a szállítmányozásra. Azt hangoztatta, hogy "egyes nemzetközi szereplők" szándékosan szítják a feszültséget.



"Nem értem, hogy az Egyesült Államok miért von ott össze repülőgéphordozó-csoportokat? Mit fognak csinálni? - vetette fel a kérdést.



"Vannak ott olyan emberek, akik már nem félnek semmitől" - tette hozzá. Hangot adott annak a véleményének, hogy kompromisszumos megoldásokra van szükség, nem pedig a felelősség áthárítására.



"Iránt mindenféle dolgokkal vádolják, és mint mindig, bizonyítékok nélkül" - fogalmazott Putyin



A moszkvai fórumon Mohamed asz-Szudáni iraki miniszterelnök azt hangoztatta, hogy Oroszországnak az ENSZ Biztonsági Tanácsa állandó tagjaként kezdeményeznie kell a tűzszünetet és a palesztin probléma valódi megoldásának megtalálását.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője arra a kérdésre válaszolva, hogy Oroszország nem tervezi-e, hogy több nyugati államhoz hasonlóan terrorszervezetnek minősíti az Izraelt megtámadó Hamász palesztin szervezetet, kijelentette: "Fenntartjuk kapcsolatainkat a konfliktusban részes felekkel. Itt is és ott is vannak orosz állampolgárok. Számunkra az orosz állampolgárok sorsa az első számú prioritás".



Anatolij Viktorov tel-avivi orosz nagykövet szerdán, a Valdaj nemzetközi vitaklub ülésén felszólalva úgy vélekedett, hogy az Izraelben megölt és eltűnt orosz és kettős állampolgárok valós száma jóval meghaladhatja a megerősített adatokat. Elmondta, hogy az általa irányított képviseletnek eddig négy halottról és hat eltűntről van értesülése.



Alekszandr Ben Cvi moszkvai izraeli nagykövet az RBK orosz tévécsatornának nyilatkozva azt mondta, hogy a Gázai övezet a jövőben nem különbözhet majd azoktól az arab országoktól, amelyekkel Izrael békét kötött. Példaként az Egyesült Arab Emírségeket hozta fel, amellyel a kereskedelmi, a diplomáciai és a kulturális kapcsolatok egyaránt jók. Elutasította azt az állítást, miszerint Izrael nem tud békés kapcsolatban élni a muszlim országokkal.



Arra a kérdésre, hogy Oroszországnak milyen szerepe lehet a konfliktus megoldásában, Ben Cvi azt válaszolta: "Biztosnak kell lennünk abban, hogy bárki, aki tárgyal, kész teljesíteni azt, amit ígér".

MTI