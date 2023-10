Kétszázmilliárd forint bölcsődék építésére

Rétvári Bence kiemelte: családbarát országot építenek, ahol a legfontosabb a gyermek, és "minden a családok körül kell, hogy forogjon", mert "ha a családokban minden rendben van, akkor az országban is minden rendben van".

2023. október 11. 22:52

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője beszédet mond az új KicsiKék bölcsőde átadásán Őrbottyánban 2023. október 11-én. A négy csoportszobás, 48 férőhelyes, napelemekkel ellátott, energiatakarékos, korszerű bölcsőde mintegy 480 millió forint állami támogatásból épült fel. MTI/Bruzák Noémi

Kétszázmilliárd forintot fordított a kormány bölcsődék építésére, bővítésére 2014 és 2022 között - hangsúlyozta Rétvári Bence szerdán Őrbottyánban, a KicsiKék bölcsőde átadóünnepségén.

Az elmúlt tíz évben a duplájára nőtt a bölcsődei férőhelyek száma és háromszorosára - 326-ról 1052-re - azoknak a településeknek a száma, ahol bölcsőde van. Négyszeresére nőtt az intézmények száma, a dolgozók fizetése pedig szintén háromszorosára emelkedett, hogy minél többen válasszák ezt a pályát - mondta el a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője a Pest vármegyei településen.



Úgy fogalmazott: "Ha azt akarjuk, hogy erősödjön Magyarország, akkor a családokat kell megerősíteni, ha erősek a családok, erős lesz az ország is."



Emlékeztetett: ha minél tovább szeretne otthon maradni az édesanya a gyermekével, ezt azzal segítik, hogy egy évvel megnövelték a gyes (gyermekgondozást segítő ellátás) időtartanát. Aki viszont minél hamarabb vissza szeretne menni dolgozni, a gyermek féléves korától - a gyermek után járó támogatás felvétele mellett - már munkát vállalhat.



A nők foglalkoztatottsága több mint harminc éve nem volt ilyen magas - folytatta Rétvári Bence -, hozzáfűzve: "pedig egy járványon vagyunk túl, másfél éve tart egy háború, és lábon lőtte magát a kontinensünk a szankciókkal".



Az államtitkár ugyanakkor rámutatott: hiába lenne munkahely, ha nincs hová tenni a gyermeket, ezért fontos a bölcsődék építése. Emellett fontosnak nevezte azt is, hogy egészséges legyen az étkezés a bölcsődékben. Jelezte, hogy tízből nyolc-kilenc gyermeknek ezt ingyenesen biztosítják. Azt szeretnék, hogy otthoni nehézség ne hátráltassa a gyermek fejlődését, ha bekerül az állami intézményrendszerbe, az állam pótolja, amit otthon esetleg nem kap meg - hangsúlyozta Rétvári Bence.



Kitért arra is, hogy a gyed (gyermekgondozási díj) maximális összegét több mint háromszorosára emelték. Megemlítette a családi otthonteremtési kedvezményt (csok) és a babaváró támogatást is, amelyek szintén azt szolgálják, hogy "minden vágyott gyermek megszülethessen".



"A legfontosabb dolog a gyermek és a család, ezért állítottuk kormányzásunk középpontjába már 13 éve" - mondta az államtitkár, hozzátéve, az idei Budapesti Demográfiai Csúcsra sok ország állami vezetője, képviselője azért jött, hogy megkérdezze, "hogyan jutottunk el félútig": az a cél, hogy átlagosan 2,1 gyermek jusson egy családra, és bő egy évtized alatt 1,1-ről sikerült eljutni 1,6-re.



"Jó hírünk van a világban"; nincs Európában még egy ország, amely a bruttó hazai termék (GDP) ilyen magas arányát fordítaná családtámogatásra, Magyarország a GDP négy és fél százalékát költi erre - közölte Rétvári Bence.



Úgy összegzett: "van mire büszkének lennünk, különleges, családközpontú nemzet vagyunk". Őrbottyán pedig családközpontú település, ez fontos, hiszen ha nincsenek partnerek, akkor a kormány hiába tesz lépéseket - fűzte hozzá az államtitkár.



Szabó István (független) polgármester az ünnepségen azt mondta, sokéves tapasztalat és rengeteg munka eredménye a felépült bölcsőde.



Megjegyezte: az épület "pillanatok alatt nőtt ki a földből", ez szerinte "újabb bizonyíték arra, hogy összefogással, egymást támogatva jutunk csak előrébb".



Oláh Barbara intézményvezető emlékeztetett arra, hogy két évvel ezelőtt adták át a város első bölcsődéjét, amely most újabb ellátási hellyel bővült. A bölcsőde nem csak gyermekmegőrző hely, itt ismerik meg a gyerekek a közösséghez tartozás élményét, itt tanulják meg a hagyományokat. A bölcsőde segíti az anyák visszatérését a társadalomba, valamint vonzóvá teszi a várost a letelepedni kívánó családok számára - fejtette ki az intézményvezető.



A négy csoportszobás, 48 férőhelyes, napelemekkel ellátott, energiatakarékos, korszerű bölcsőde mintegy 480 millió forint állami támogatásból épült fel.



