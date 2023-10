Rossi: nem áll fenn az elbizakodottság kockázata

Az 59 éves tréner kifejtette, a felkészülés során semmi sem változott a korábbi meccsekhez képest. Fontos találkozónak titulálta a szerbek ellenit, amelyen a nemzeti együttes természetesen megpróbál győzni, de szerinte ez "egyáltalán nem lesz sétagalopp".

2023. október 13. 10:39

Noha a magyar labdarúgó-válogatott éllovasként várja a második szerbek elleni csoportrangadót az Európa-bajnoki selejtezősorozatban, Marco Rossi szövetségi kapitány szerint nem áll fenn az elbizakodottság kockázata.

"Nem áll fenn a kockázata, hogy a játékosok elbizakodottak lennének. Látom, hogy megvan bennük a megfelelő magabiztosság és önbizalom, de még hat pontot kell szereznünk a hátralévő négy mérkőzésen" - jelentette ki az MTI érdeklődésére a pénteki sajtótájékoztatón az olasz szakvezető, aki immár magyar állampolgársággal is rendelkezik. Ezt "óriási megtiszteltetésnek" nevezte, ugyanakkor hozzátette, eddig is száz százalékot nyújtottak Cosimo Inguscio másodedzővel, ami a maximumot jelenti, így motivációs szempontból a magyar állampolgárság nem jelent majd pluszt számára.



"Mi nem a fenomének csapata lettünk, de jó futballistákból álló, összeszokott együttest alkotunk. Szerbiának több élbajnokságban játszó labdarúgója van, de a magyar válogatott sajátossága, hogy erős a vágy a megméretésre, illetve senkitől sem fél" - jelentette ki Rossi.



Marco Rossi arról is beszélt, hogy "jól áll a válogatott a támadó harmadban", ezért "több jó lehetőség közül választhat". A Liverpoolban kissé hátrébb futballozó Szoboszlai Dominikkel kapcsolatban pedig az az elképzelése, hogy minél ügyesebb valaki, annál több labdaérintése legyen, ezért "egész pályás" játékosként tekint rá, akinek szerepe van a védekezésben, a támadásépítésben és a befejezésben is, mert mindenben nagyon ügyes.



"Willi Orbán kiesése óriási érvágás, de vannak olyan játékosok a keretben, akik megfelelően tudják pótolni. De nem is egy személyben kell helyettesíteni, hanem az egész csapatnak tenni kell azért, hogy ne érezzük meg a hiányát" - mondta Dibusz Dénes azzal kapcsolatban, hogy a lipcsei védő kiesésével a hátsó alakzat megszokott összeállításán változtatni kell. "A válogatottnál mindig a taktikai felkészülésen van a hangsúly. Az edzések arra is szolgálnak, hogy akik újonnan bekerülnek a csapatba, azok minél inkább megismerjék a társakat, megszokják egymás mozdulatait és az automatizmusok kialakuljanak".



A ferencvárosi kapus elárulta, érzik a felfokozott várakozást, de ez minden válogatott meccs előtt megvolt, mert mindig telt ház előtt játszottak hazai pályán, így ezúttal is 60 ezer embernek kell bizonyítaniuk.

Dibusz Dénes, a magyar labdarúgó-válogatott kapusa sajtótájékoztatón a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Telki Edzőközpontjában 2023. október 13-án.



"Közeledünk a selejtezősorozat végéhez, ezért minden meccs egyre inkább felértékelődik. Jól állunk, de be kell bizonyítani, hogy nem véletlenül vagyunk az éllovas pozícióban. Azzal a reménnyel és céllal lépünk pályára, hogy megszerezzük a három pontot" - mondta határozottan a 32 éves hálóőr.



Dibusz úgy vélte, "joggal és okkal" bizakodhatnak az egyenes kijutásban, ugyanakkor szerinte a szerbek idegenbeli legyőzésével az erőviszonyok nem változtak, semmivel sem mondaná magukat esélyesebbnek.



A telt házas Puskás Arénában szombaton 20.45-kor a francia Francois Letexier sípjelére kezdődik a magyar-szerb csoportrangadó, melyet az M4 Sport és a Kossuth Rádió is élőben közvetít.

A magyar válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint:

Dibusz - Fiola, Lang, Szalai A. - Nego, Styles, Nagy Á., Kerkez - Sallai, Szoboszlai - Varga B.



A támadi triónak több gólt kell lőnie

Ha a magyar labdarúgó-válogatott szombaton legyőzi a vendég szerb csapatot a selejtezősorozat hetedik fordulójában, akkor karnyújtásnyira kerül az Európa-bajnoki részvételtől.

Marco Rossi szövetségi kapitány veretlenül éllovas együttese újabb sikerrel hárompontos előnyre tenne szert a második szerbekkel szemben, a harmadik és ezúttal szabadnapos montenegróiaktól pedig öt pontra eltávolodna, így jövő kedden, a nyolcadik körben akár matematikailag is bebiztosíthatná a kijutását Litvániában. A döntetlen sem lenne rossz eredmény a magyaroknak, mert megőriznék vele az első helyüket, de akkor Montenegró lőtávolon, azaz három ponton belül maradna.

A nemzeti tizenegy egyik legnagyobb erőssége az volt az eddigi négy találkozón, hogy a védelme rendkívül stabil volt, mindössze egyetlen gólt kapott. Most viszont éppen a hátsó alakzat összeállítása okozhatja a legnagyobb fejtörést az immár magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakembernek, mivel a védelem vezére, Willi Orbán térdsérülése miatt nem bevethető. A problémát csak fokozza, hogy a másik két állandó kezdőnek számító belső védő közül a nyáron Hoffenheimbe igazolt Szalai Attila alig kap játéklehetőséget a klubjában, ami igaz az elsőszámú helyettesnek tekinthető ferencvárosi Botka Endrére is.



Ennek fényében a védekező középpályásoktól - vélhetően Styles Callumtól és a klubjában ugyancsak sokat mellőzött Nagy Ádámtól - ugyanolyan kiemelkedő teljesítményre lesz szükség, mint egy hónapja Belgrádban a 2-1-es győzelem alkalmával, amikor is egészen kiválóan szűrték meg a tavaly vb-résztvevő és klasszisokkal teletűzdelt rivális támadásait.



Amennyiben a negatív körülmények hatására bizonytalanabb lenne a nemzeti együttes hátul, azt a támadó triónak kell ellensúlyoznia gólokkal és Sallai Roland, Szoboszlai Dominik, valamint Varga Barnabás egyaránt remek formának örvend. A Ferencváros gólkirály csatára már most 18 találatnál jár az idényben, Sallai szintén többször góllal segítette a Freiburgot, míg Szoboszlai azonnal a Liverpool vezéregyéniségévé vált, ráadásul csapatkapitánysága alatt még nem szenvedett vereséget a nyolc meccse veretlen magyar válogatott.



A zárt kapus hazai vereség után visszavágásra vágyó szerbeknek is lesz nagy hiányzója, de nekik elöl, ugyanis a Juventus támadója, Dusan Vlahovic hátfájdalmai miatt nem áll Dragan Stojkovic szakvezető rendelkezésére. Az önálló országként első Eb-szereplésére hajtó Szerbia győzelmi céllal érkezik a magyar fővárosba, s ha ezt eléri, akkor átveszi a vezetést a csoportban.



A csoport másik találkozóján az egyaránt nyeretlen bolgárok és litvánok csapnak össze Szófiában, ahol a győztes legfeljebb a matematikai esélyét tarthatja életben a kijutásra.



A 2024-es, németországi kontinensviadalra az első kettő utazhat az ötösből. A magyar csapatnak némi biztonságot adhat, hogy a tavalyi remek Nemzetek Ligája-szerepléssel - az élvonalban nyolcadik lett - szinte biztosan pótselejtezőn javíthatna sikertelen kvalifikáció esetén. Amennyiben a magyarok lecsúsznak az első két pozícióról, csak akkor maradnak le a pótselejtezőről is, ha a Nemzetek Ligájában előttük végző holland, horvát, spanyol, olasz, dán, portugál, belga hetesből legalább négy nem jut ki hagyományos módon az Eb-re, amire minimális az esély. Marco Rossi tanítványainak ugyanakkor egyértelmű célja, hogy ezúttal ne kényszerüljenek "pótvizsgára", azaz az 1986-os világbajnokság óta először jusson ki a csapat egyenes úton egy nagy tornára. Az előző két alkalommal egyaránt pótselejtezőn vívta ki az Eb-részvételt a magyar válogatott.



Eb-selejtező, G csoport, 7. forduló (szombat): Bulgária-Litvánia, Szófia 18.00

MAGYARORSZÁG-Szerbia, Puskás Aréna 20.45

A csoport állása:

1. MAGYARORSZÁG 4 3 1 - 7- 1 10 pont

2. Szerbia 5 3 1 1 9- 4 10

3. Montenegró 5 2 2 1 5- 5 8

4. Bulgária 5 - 2 3 3- 8 2

5. Litvánia 5 - 2 3 4-10 2

Korábbi eredmények:

1. forduló (március 24.):

Szerbia-Litvánia 2-0 (1-0)

Bulgária-Montenegró 0-1 (0-0)

2. forduló (március 27.):

Montenegró-Szerbia 0-2 (0-0)

MAGYARORSZÁG-Bulgária 3-0 (3-0)

3. forduló (június 17.):

Litvánia-Bulgária 1-1 (1-1)

Montenegró-MAGYARORSZÁG 0-0

4. forduló (június 20.):

Bulgária-Szerbia 1-1 (0-0)

MAGYARORSZÁG-Litvánia 2-0 (1-0)

5. forduló (szeptember 7.):

Litvánia-Montenegró 2-2 (0-0)

Szerbia-MAGYARORSZÁG 1-2 (1-2)

6. forduló (szeptember 10.):

Montenegró-Bulgária 2-1 (1-0)

Litvánia-Szerbia 1-3 (1-3)

A csoport további programja:

8. forduló (október 17.):

Litvánia-MAGYARORSZÁG, Kaunas 20.45

Szerbia-Montenegró, Belgrád 20.45

9. forduló (november 16.):

Bulgária-MAGYARORSZÁG, Szófia 20.45

Montenegró-Litvánia, Podgorica 20.45

10. forduló (november 19.):

MAGYARORSZÁG-Montenegró, Puskás Aréna 15.00

Szerbia-Bulgária, Leskovac 15.00

MTI