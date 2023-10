Magyarországnak a saját útját kell járnia

Orbán Viktor azt mondta, "legyünk büszkék arra, hogy vérzivataros időben is a hazánk jó úton jár, sőt nemcsak jó úton jár, hanem képes arra, hogy a nehézségek ellenére - beszélhetnénk az inflációról, a magas kamatokról - még ilyen időkben is képesek vagyunk arra, hogy évtizedes problémákat oldjunk meg".

2023. október 14. 15:34

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az új, Győr és Pápa között megépült, kétszer két sávos, 36 kilométer hosszú 83-as út avatóünnepségén Pápa közelében 2023. október 14-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Magyarországnak mindig a saját útját kell járnia, és a saját maga által megépített úton kell járnia - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Veszprém vármegyei Pápa határában, a 83-as főútnak a várost Győrrel összekötő, kétszer kétsávos szakasza avatóünnepségén.

"Ha hagyjuk, hogy mások mondják meg, hogy mikor ki ellen harcoljunk, hogy kivel éljünk együtt, hogy kivel kereskedjünk, akkor a világ viharai tönkre fogják tenni Magyarországot" - folytatta, hozzátéve, "Magyarországnak a saját útját kell járnia, és hinnie kell abban, hogy a saját út az a jó út".



Orbán Viktor azt hangsúlyozta, hogy a kormányzatnak két nagy tartozása volt Pápa városával szemben: a kórház ügyét már korábban rendezték, most pedig új utat kapott a Kisalföldet a Bakonnyal összekötni hivatott város.



A miniszterelnök kiemelte: az új útnak a gazdaságfejlesztés és a helyiek életminőségének javítása mellett a pápai katonai reptér miatt honvédelmi jelentősége is van.



Orbán Viktor kitért arra: miközben a világ más tájairól háborúról és válságról érkeznek a hírek, Magyarország építkezik.



"Derült időben, nyugodt vízen minden hajót jól el lehet kormányozni, de ma egyáltalán nem játszanak a kezünkre a körülmények, és a vizek egyáltalán nem nyugodtak. Soha ilyen háborús, nehéz, borzalmas időket nem éltünk át, mint amiket ma Európának el kell szenvednie, a veszélyek korába léptünk, a népek tengere feltámadott, és a kirobbant hullámverések mindenhonnan jól látszanak, innen, Magyarországról is" - fogalmazott.



Hozzátette: "ha nem figyelünk, a hullámverések még bennünket is megrázhatnak", így "aki ilyen viharban hajózik, annak nincs könnyű dolga, ott rendben kell lenni az útiránynak, a hajótestnek, a vitorlázatnak, a hajó személyzetének, és nem árt az sem, ha a kapitány nem félnótás".



Ahol ezek a dolgok nincsenek rendben, ott nem sikerül célba jutni és partot érni - mondta a miniszterelnök.



Orbán Viktor azt mondta, "legyünk büszkék arra, hogy vérzivataros időben is a hazánk jó úton jár, sőt nemcsak jó úton jár, hanem képes arra, hogy a nehézségek ellenére - beszélhetnénk az inflációról, a magas kamatokról - még ilyen időkben is képesek vagyunk arra, hogy évtizedes problémákat oldjunk meg".



A kormányfő a 83-as főút fejlesztését a magyar vidék iránti adósságként említette, és arról beszélt, a magyar vidéktől a kormány és a nemzet két dolgot vár: egyfelől azt, hogy a helyi közösségek legyenek erősek, ezek a területek fejlődjenek, mert az ő erejük nélkül "nem lehetünk sikeresek", de közben azt is, hogy "ne tűnjön el az egyes térségek igazi arcvonása", olyanok maradjanak, amilyennek megismertük, megszerettük.



Fejlődést is akarunk, és meg is akarjuk tartani, ami jó; ez nem könnyű feladat - jegyezte meg a miniszterelnök, hangsúlyozva, ehhez az kell, hogy ezek a térségek ne essen ki az ország gazdasági vérkeringéséből.



Orbán Viktor úgy fogalmazott, "az országot is a jó úthálózat tartja a fejlődés útján", majd megemlítette, a magyarországi gyorsforgalmi úthálózat sűrűbb, mint a francia, a skandináv vagy az írországi, és csak egy kicsit marad el Ausztriáé mögött.



Amelyik ország képes arra, hogy ilyen nehéz időkben bővítse az úthálózatát, az olyan ország, amelyik nehéz időkben is képes nagy teljesítményekre - jelentette ki a miniszterelnök.

MTI