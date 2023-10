Eb-selejtező: Magyarország-Szerbia – 2:1-re győztünk

A teltházas Puskás Arénában izgalmas kezdés után a 20. percben Sallai-Négó-Varga volt a labda útja, utóbbi 7 méterről a jobb sarokba lőtt. A szerbek egyenlítettek, majd visszaszereztük a vezetést. Megőriztük, győztünk. A közönség és a csapat együtt énekelte el a Himnuszt.

Utoljára frissítve: 2023. október 15. 00:58

2023. október 14. 20:16

A magyar játékosok ünneplik győzelmüket a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezők hetedik fordulójában, a G csoportban játszott Magyarország - Szerbia mérkőzés végén a Puskás Arénában 2023. október 14-én. A magyar válogatott 2-1-re győzött. MTI/Kovács Tamás

A csoportjában éllovas magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re legyőzte szombaton a vendég szerb csapatot Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen, így ha kedden Litvániában is begyűjti a három pontot, akkor kijut a jövő évi németországi kontinenstornára.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese Varga Barnabás találatával 21 perc után szerzett vezetést, majd Strahinja Pavlovic fejesével a 33. percben egyenlítettek a vendégek, akik nem örülhettek sokáig, mert egy perccel később Sallai Roland bombagóljával ismét a nálunk volt az előny. A második félidő is élvezetes futballt hozott, de gólt nem, így a mieink három ponttal elhúztak a második szerbektől és öttel a harmadik montenegróiaktól.



Az immár kilenc mérkőzés óta veretlen nemzeti együttes a mostani sikernek köszönhetően kedden Kaunasban már úgy lép pályára, hogy ha legyőzi Litvániát, akkor bebiztosítja sorozatban harmadik Eb-részvételét, és az 1986-os világbajnokság óta először egyenes ágon, pótselejtező nélkül jut ki egy világversenyre.

Eb-selejtező, G csoport, 7. forduló:

Magyarország-Szerbia 2-1 (2-1)

Puskás Aréna, 58 215 néző, v.: Francois Letexier (francia)

gólszerzők: Varga B. (21.), Sallai (34.), illetve Pavlovic (33.)

sárga lap: Varga B. (78.), Botka (93.), Kalmár (94., lefújás után), illetve Milenkovic (77.)

kiállítva: Kalmár (a lefújás után)

Magyarország:

Dibusz - Fiola (Botka, 74.), Lang, Szalai A. - Nego (Bolla, 62.), Nagy Á., Styles (Kalmár, 62.), Kerkez - Sallai (Kata, 74.), Szoboszlai - Varga B. (Ádám, 84.)

Szerbia:

V. Milinkovic-Savic - Erakovic (Tadic, a szünetben), Milenkovic, Pavlovic - Zivkovic (Radonjic, 75.), Gudelj, S. Milinkovic-Savic, Terzic (Kostic, a szünetben) - Lukic (Ratkov, 84.), Mitrovic, Gacinovic (Djuricic, 67.)

I. félidő:

21. perc: Sallai indította a jobb szélen Negót, aki betört a büntetőterületre, majd középre gurított Varga Barnabáshoz, a ferencvárosi támadó pedig közelről a jobb alsó sarokba lőtt (1-0).

33. perc: jobb oldali szerb szöglet után Pavlovic csúsztatott a jobb alsó sarokba (1-1).

34. perc: Nego a középkezdés után indult meg a jobb oldalon, Sallaihoz emelt, aki egy pattanás után 20 méterről a jobb felső sarokba bombázott (2-1).

Telt ház és fantasztikus hangulat fogadta a kivonuló csapatokat. A magyar szurkolók az egyik kapu mögötti részt mind a három szinten piros-fehér-zöldbe borították, emellett felhúzták Rózsa Sándor arcképét és a híres betyár egyik mondásával üzentek a válogatottnak: "ha mindönki úgy tösz, ahogy tönni köll, akkó mindön úgy lösz, ahogy lönni köll".



Az első öt percben egyértelműen Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai voltak kezdeményezőbbek, a hazai csapat támadólag lépett fel, próbálta irányítani a játékot, de később kiegyenlítetté vált a találkozó és többnyire a két büntetőterület között zajlott a játék. Az első igazán veszélyes akciót negyedóra elteltével a szerbek vezették, a magyar ellentámadásnál pedig Szoboszlai csinált bolondot a védőjéből, azonban Nego 16 méteres lövését blokkolták. A szögletből aztán ismét a vendégek vittek végig egy gyors kontrát, két támadó vezette a labdát egy magyar védőre, de végül Dibusz lefülelte Zivkovic kulcspasszát. Amit a szerbek nem tudtak gólra váltani, azt néhány perccel később a magyarok igen: Nego passza pontos volt, Varga Barnabás pedig ebben az idényben 19. alkalommal talált be. A góltól még jobban felbátorodott a magyar csapat, amely ebben a periódusban uralta a játékot, volt is néhány ígéretes akciója, de nem sikerült növelnie az előnyét. Bár a vendégek kissé váratlanul szögletből egyenlítettek, örömük alig egy percig tartott, mert Sallai bombagólja visszaállította a két csapat közti egygólos különbséget. A szünetig hátralévő bő tíz percben többet volt a labda a szerbeknél, de ismét mezőnyjátékkal telt az idő komoly helyzet nélkül.



Térfélcserét követően hatalmas lendülettel vetették magukat a küzdelembe a szerbek, beszorították a magyar csapatot. A fölényük kétszer is góllá érett, de mindkét találatot érvénytelenítette a bíró les miatt, így a mieink megúszták az első tíz percet, utána pedig kiszabadultak a szorításból. Bár a folytatásban is többet birtokolták a labdát a vendégek, fölényük korántsem volt már annyira nyomasztó, sőt, a veszélyes magyar kontrák egyikének végén Varga Barnabás a keresztlécre fejelte a labdát. Az ismét megélénkülő mérkőzésen a szerbek is közel kerültek az egyenlítéshez, ugyanis egy támadáson belül Tadic és Pavlovic is a bal kapufát találta telibe. A lüktető és élvezetes csata Bolla ziccerével folytatódott, de Sallai remek passza után a Servette futballistája eltévesztette a bal alsó sarkot.

Az utolsó negyedórában a nemzeti együttes már próbálta tördelni a játékot, hogy megőrizze minimális előnyét a lefújásig, de ha lehetősége volt, ugyanúgy támadásba lendült, ezekben pedig nagyobb veszély volt, mint a szerb akciókban. A hatperces hosszabbításban kissé beszorult a magyar válogatott, de kivédekezte a hátralévő időt, így az Eb-részvétel kiharcolásának küszöbére ért.



A lefújás pillanatában a két csapat játékosai még összeakaszkodtak - Kalmár második sárgával piros lapot is kapott -, de miután szétválasztották a feleket, a magyar futballisták és a szurkolók érezhetően már-már a kijutást ünnepelték együtt.

Himnusszal is.

A csoport állása:

1. MAGYARORSZÁG 5 4 1 - 9- 2 13 pont

2. Szerbia 6 3 1 2 10- 6 10

3. Montenegró 5 2 2 1 5- 5 8

5. Litvánia 6 1 2 3 6-10 5

4. Bulgária 6 - 2 4 3-10 2

A miniszterelnök közösségi oldala.

Fiola Attila került Willi Orbán helyére a magyar labdarúgó-válogatottban, amely 20.45 órától a szerb csapatot fogadja az Európa-bajnoki selejtezősorozatban.

Marco Rossi szövetségi kapitány a lipcsei védő térdsérülése miatt nem tudta a megszokott hármasát a pályára küldeni, így Lang Ádám és Szalai Attila mellett a fehérvári védő kapott lehetőséget, mögöttük - ahogy eddig minden Eb-selejtezőn - Dibusz Dénes áll a kapuban.



Az immár magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető kezdőcsapatában más meglepetés nincs, Nagy Ádám és Styles Callum játszik védekező középpályásként, míg a két szélen Kerkez Milos és Nego Loic segíti a támadó triót, azaz Szoboszlai Dominiket, Sallai Rolandot és a középcsatár Varga Barnabást.



A telt házas Puskás Arénában a francia Francois Letexier sípjelére kezdődik a magyar-szerb csoportrangadó, melyet az M4 Sport és a Kossuth Rádió is élőben közvetít. Az éllovas magyar válogatott győzelme esetén akár már kedden bebiztosíthatja a részvételét, míg döntetlennel megőrzi az éllovas pozícióját a második szerbek előtt.

A magyar válogatott kezdőcsapata:

Dibusz - Fiola, Lang, Szalai A. - Nego, Nagy Á., Styles, Kerkez - Sallai, Szoboszlai - Varga B.



MTI; Gondola