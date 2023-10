Szoboszlai: ezt mi jobban akartuk

"Ilyen mérkőzésre számítottunk, tudtuk, hogy itthon sem lesz egyszerű, hiszen az ellenfélnél kiváló játékosok futballoznak, de ezt mi jobban akartuk" - nyilatkozta a Puskás Aréna vegyes zónájában a Liverpool klasszisa.

2023. október 15. 10:32

A mieink – MTI/Czeglédi Zsolt

A csapatkapitány Szoboszlai Dominik szerint szombat este a szerbek ellen 2-1-re megnyert Európa-bajnoki selejtezőn a magyar labdarúgó-válogatott egyszerűen jobban akarta a győzelmet riválisánál.

Sikerének köszönhetően a magyar csapat ha kedden nyer Litvániában, akkor kijut a kontinensviadalra, Szoboszlai ugyanakkor egyelőre még nem akarta kimondani azt, amire az újságírók célozgattak:



"Nagyon úgy néz ki, hogy jó irányba haladunk, és persze most boldogok vagyunk, de ugyanúgy százszázalékosan fogunk koncentrálni a következő mérkőzésre".



A középpályás külön kiemelte Nego Loic játékát, ezért amikor lecserélték a Le Havre játékosát, jelezte a szurkolóknak, hogy hatalmas tapsot érdemel, mert az elmúlt mérkőzéseken kiemelkedően futballozott.



"Szerintem észbe kapott, hogy nincs egyedül a posztján, és itt mindenkinek meg kell dolgozni a helyéért" - mondta Szoboszlai, aki ezúttal is kiemelte a szurkolókat, akikért minden mérkőzésen küzdenek.



A győztes gólt szerző Sallai Roland szerint a mérkőzés egyes szakaszaiban szerencséje is volt az együttesnek, ugyanakkor ők is megszerezhették volna a harmadik találatot.



"Le a kalappal mindenki előtt, hiszen mindent beleadtunk" - mondta Sallai, aki Szoboszlai egyik megjegyzésére - miszerint már azt sem tudja, melyik a rosszabbik lába, hiszen most ballal lőtt óriási gólt - viccesen hozzáfűzte, "lehet nincs is".



Sallai hozzátette, hatalmas önbizalommal tud játszani az elmúlt időszakban, ehhez persze hozzájárul az is, hogy a német élvonalban szereplő Freiburgban élvezi a bizalmat, amit ő gólokkal és gólpasszokkal tud meghálálni, és reméli, a nemzeti csapat szurkolóinak is sok örömet tud még szerezni a jövőben.



A játékostársak által kiemelt Nego szerint a találkozó leginkább a küzdelemről szólt, tudták, hogy a szerbek revánsot akarnak venni rajtuk, de ők pont azt tették, amit kellett. Hozzátette, sikerével a csapat hatalmas lépést tett az Európa-bajnokság felé.



A gólgyáros Varga Barnabás - aki idénybeli 19. találatát szerezte - ugyancsak kiemelte a szerencsefaktort, de véleménye szerint teljesítményével erre rá is szolgált a csapat. Megjegyezte, a szerbek igazából csak beadásból tudtak veszélyt teremteni, játékban nem igazán tudták feltörni a védekezést.



Az immár kilenc mérkőzés óta veretlen nemzeti együttes a mostani sikernek köszönhetően kedden Kaunasban már úgy lép pályára, hogy ha legyőzi Litvániát, akkor bebiztosítja sorozatban harmadik Eb-részvételét, és az 1986-os világbajnokság óta először egyenes ágon, pótselejtező nélkül jut ki egy világversenyre.



MTI