Rossi élete egyik legkülönlegesebb napjára készül

Ha Marco Rossi szövetségi kapitány veretlenül éllovas együttese ismét begyűjti a három pontot, akkor bebiztosítja részvételét a németországi kontinenstornán.

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a csapat pályabejárásán a kaunasi Darius és Girenas Stadionban 2023. október 16-án. A magyar csapat Litvánia ellen játszik Európa-bajnoki selejtezőt október 17-én. MTI/Illyés Tibor

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint élete egyik legkülönlegesebb napja lenne, ha kedden Litvánia legyőzésével a magyar labdarúgó-válogatott kijutna a németországi Európa-bajnokságra.

"Mindig különleges érzés a nemzeti együttes győzelme. A legutóbbi kijutásnál nem lehettem a pálya szélén a koronavírusos megbetegedésem miatt, így a mostani lenne az első kijutás, melyet a pálya szélén élhetnék át, ettől a mostani siker még különlegesebb lenne. Előre nem tudom, milyen érzések kavarognak majd bennem, de minél idősebb vagyok, annál emocionálisabb. Ha megtörténik, életem egyik legkülönlegesebb napja lesz" - mondta az immár magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető.



Az 59 éves tréner kifejtette, még van egy nap a regenerációra, de a keretből mindenki egészséges. Hozzátette, ilyen meccsen mindenki játszani akar, akár egy lábbal is.



"Nem kétséges, azért jöttünk, hogy három pontot szerezzünk. Nem szombaton a Szerbia elleni volt az év meccse, hanem ez lesz, mert újabb három ponttal kijuthatunk az Eb-re, ami mérföldkő a magyar futball számára, mivel két körrel vége előtt biztosítanánk be a részvételünket" - fogalmazott Rossi, aki hangsúlyozta, komolyan kell venni az ellenfelet már csak azért is, mert hazai pályán csak 80. perc után sikerült a második találattal végleg lezárni a júniusi összecsapást. Azt is megjegyezte, Litvánia megnehezítette a nemzeti együttes életét és ez a többi találkozójára is jellemző volt.



Rossi szerint Edgaras Jankauskas szövetségi kapitányi kinevezésével a litván válogatott agresszívebb futballt játszik, nagyobb önbizalma van és motiváltabb. Hozzáfűzte, a magyaroknak még ennél is nagyobb motivációja van, ezért ha taktikailag vagy technikailag nem sikerült felülmúlni a balti csapatot, akkor szívvel kell.



"Legutóbb egy változtatás volt, most tizet tervezek. Csak viccelek, nem bolondultam meg. Ami működik, azon nincs értelme változtatni, inkább csak csiszolni kell rajta. Most is ez a cél, ezért túl sok változtatás nem lesz" - mondta az MTI érdeklődésére Rossi, aki a litvániai hidegben sok futásra nem számít, és hozzátette: az új stadion modern, a pálya pedig jó.



Szalai Attila a játékosok nevében kifejtette, hogy bár nagyon örültek a szerbek újbóli legyőzésének, remek volt a hangulat, mindenki átérezte, mekkora eredményt értek el, és milyen jó helyzetbe került a csapat, de nagy ünneplést nem volt.

Szalai Attila, a magyar labdarúgó-válogatott játékosa (b) és Marco Rossi szövetségi kapitány sajtótájékoztatót tart a kaunasi Darius és Girenas Stadionban 2023. október 16-án. A magyar csapat Litvánia ellen játszik Európa-bajnoki selejtezőt október 17-én. MTI/Illyés Tibor



"A célunkat ugyanis még nem értük el. Ehhez kedden száz százalékot kell nyújtani. Ebben a rövid időben a regeneráción volt a hangsúly, de jól felkészültünk, és nagyon várjuk a találkozót" - mondta a Hoffenheim védője.



A 25 éves futballista saját szerepéről úgy nyilatkozott, mindig hatalmas megtiszteltetés a válogatottban játszani, de most még nagyobb bizonyítási vágy munkálkodik benne, mivel a német klubjában négy meccse nem játszott.



"Nap mint nap legjobbamat igyekszem nyújtani, ezen az úton haladok tovább a jövőben is" - mondta Szalai Attila, aki aztán a litvániai meccsről is beszélt. "Ki kell zárni az első meccset, mert a mai modern labdarúgás a jelenről szól. Csak a Jóisten tudja, mi lesz holnap. Persze a júniusi tapasztalatokat felhasználva tudjuk, hol lehet megbontani az ellenfelet és azt is, mire kell figyelnünk".



Az albán Juxhin Xhaja sípjelére közép-európai idő szerint kedden 20.45-kor kezdődik a litván-magyar mérkőzés, melyet az M4 Sport és a Kossuth Rádió élőben közvetít. Ha a nemzeti együttes a júniusi, budapesti összecsapáshoz hasonlóan ismét felülmúlja riválisát, akkor matematikailag is bebiztosítja az Eb-részvételét.

A magyar válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint:

Dibusz - Fiola, Lang, Szalai A. - Nego, Styles, Nagy Á., Kerkez - Sallai, Szoboszlai - Varga B.

Baltikumi küzdelem

A magyar labdarúgó-válogatott kedden a kijutás reményében lép pályára Litvánia vendégeként az Európa-bajnoki selejtezősorozat nyolcadik fordulójában.

Ha Marco Rossi szövetségi kapitány veretlenül éllovas együttese ismét begyűjti a három pontot, akkor bebiztosítja részvételét a németországi kontinenstornán. Döntetlen és vereség esetén is kijuthatnak a mieink, de ahhoz már némi segítség is szükségeltetik a csoport másik találkozóján. Ha a mindkétszer legyőzött Szerbia nem szerez több pontot Montenegró ellen, mint Magyarország Litvániában, akkor az egymás elleni eredmények miatt már nem tudja megelőzni a magyar csapatot, amely így biztos kijutóvá válna. Ez azt jelenti, hogy kaunasi döntetlen esetén Montenegró belgrádi pontszerzése, litvániai vereség esetén pedig Montenegró szerbiai győzelme érne magyar kijutást.



A magyar csapat célja mindazonáltal, hogy megverje a balti állam válogatottját, azaz ne kelljen a másik találkozó eredményére figyelni. Erre pedig megvan minden esélye, mert minőségileg jobb labdarúgókból áll a kerete. A legnagyobb kérdőjel Rossi együttesével kapcsolatban, hogy a fizikálisan és mentálisan is megterhelő szombati diadal mennyit vett ki a magyar játékosokból, illetve miként tudnak alkalmazkodni majd az északi, meglehetősen hűvös körülményekhez.



A magyar védelemből térdsérülése miatt ezúttal is hiányozni fog Willi Orbán, de a lipcsei futballista pótlását sikerült megoldani a jobb erőkből álló Szerbia ellen, ezért ebben joggal reménykedik Kaunasban is a már magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető. Ami viszont jelenleg a magyarok legnagyobb erénye, hogy a támadó trió minden tagja, azaz Sallai Roland, Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás egyaránt remek formában van, így ők jó eséllyel gólokkal ellensúlyozhatják a hátsó alakzat esetleges bizonytalanságait.



A rivális balti csapat szintén jó hangulatban várja a keddi összecsapást, mert Bulgáriában megszerezte első győzelmét a csoportban, így ellenfelét megelőzve elmozdult a sereghajtó pozícióból.



A csoport másik találkozója szomszédországok sorsdöntő rangadója lesz, melyen nagy valószínűséggel a kvintett második továbbjutó helye dőlhet el. A szerbek ugyan két ponttal montenegróiak előtt állnak, de eggyel több meccset játszottak, azaz csak győzelemmel kerülnének lépéselőnybe, döntetlen esetén már nem saját kezükben lenne a sorsuk, mert a rivális a két győzelemmel a novemberi dupla fordulóban megelőzné Szerbiát, amely akkor egyszer szabadnapos lesz.



A 2024-es, németországi kontinensviadalra az első kettő utazhat az ötösből. A magyar csapatnak némi biztonságot adhat, hogy a tavalyi remek Nemzetek Ligája-szerepléssel - az élvonalban nyolcadik lett - szinte biztosan pótselejtezőn javíthatna sikertelen kvalifikáció esetén. Amennyiben a magyarok lecsúsznak az első két pozícióról, csak akkor maradnak le a pótselejtezőről is, ha a Nemzetek Ligájában előttük végző holland, horvát, spanyol, olasz, dán, portugál, belga hetesből legalább négy nem jut ki hagyományos módon az Eb-re, amire minimális az esély tekintve, hogy a belgák, a portugálok és a spanyolok már kiharcolták a részvételt. Marco Rossi tanítványainak ugyanakkor egyértelmű célja, hogy ezúttal ne kényszerüljenek "pótvizsgára", azaz az 1986-os világbajnokság óta először jusson ki a csapat egyenes úton egy nagy tornára. Az előző két alkalommal egyaránt pótselejtezőn vívta ki az Eb-részvételt a magyar válogatott.



Az albán Juxhin Xhaja sípjelére közép-európai idő szerint kedden 20.45-kor kezdődik a litván-magyar mérkőzés, melyet az M4 Sport és a Kossuth Rádió élőben közvetít.

A maestro a magyar labdarúgó-válogatott edzésén a telki edzőközpontban a másnapi, Litvánia elleni mérkőzés előtt 2023. október 16-án. MTI/Kovács Tamás

Eb-selejtező, G csoport, 8. forduló (kedd): Litvánia-MAGYARORSZÁG, Kaunas 20.45

Szerbia-Montenegró, Belgrád 20.45

A csoport állása:

1. MAGYARORSZÁG 5 4 1 - 9- 2 13 pont

2. Szerbia 6 3 1 2 10- 6 10

3. Montenegró 5 2 2 1 5- 5 8

5. Litvánia 6 1 2 3 6-10 5

4. Bulgária 6 - 2 4 3-10 2

Korábbi eredmények:

1. forduló (március 24.):

Szerbia-Litvánia 2-0 (1-0)

Bulgária-Montenegró 0-1 (0-0)

2. forduló (március 27.):

Montenegró-Szerbia 0-2 (0-0)

MAGYARORSZÁG-Bulgária 3-0 (3-0)

3. forduló (június 17.):

Litvánia-Bulgária 1-1 (1-1)

Montenegró-MAGYARORSZÁG 0-0

4. forduló (június 20.):

Bulgária-Szerbia 1-1 (0-0)

MAGYARORSZÁG-Litvánia 2-0 (1-0)

5. forduló (szeptember 7.):

Litvánia-Montenegró 2-2 (0-0)

Szerbia-MAGYARORSZÁG 1-2 (1-2)

6. forduló (szeptember 10.):

Montenegró-Bulgária 2-1 (1-0)

Litvánia-Szerbia 1-3 (1-3)

7. forduló (október 14.):

Bulgária-Litvánia 0-2 (0-1)

MAGYARORSZÁG-Szerbia 2-1 (2-1)

A csoport további programja:

9. forduló (november 16.):

Bulgária-MAGYARORSZÁG, Szófia 20.45

Montenegró-Litvánia, Podgorica 20.45

10. forduló (november 19.):

MAGYARORSZÁG-Montenegró, Puskás Aréna 15.00

Szerbia-Bulgária, Leskovac 15.00



