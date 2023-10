Fontos az emberek biztonságérzetének növelése

Rétvári Bence az 5,366 milliárd forintból kialakított új tűzoltólaktanya átadásán kiemelte: az, hogy a katasztrófavédelem munkatársai egyre jobb körülmények között tudnak dolgozni, az, hogy a rendőrségnek köszönhetően a bűncselekmények száma a harmadára csökkent, illetve az, hogy a rendőrök és a határvadászok közösen védik a magyar déli határt, mind, mind az emberek biztonságát szolgálja.

2023. október 17. 19:30

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond az 5,366 milliárd forintból kialakított új tűzoltólaktanya átadásán Kecskeméten 2023. október 17-én. Az új épületkomplexum és az itt dolgozó tűzoltók a kecskemétiek mellett a vármegye tizenöt településén élő mintegy 212 ezer lakójának biztonságát szolgálják. MTI/Bús Csaba

Európában napról napra nő az emberek veszélyérzete, a magyar kormány pedig azért dolgozik, hogy Magyarországon nőjön az emberek biztonságérzete - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Kecskeméten.

Rétvári Bence az 5,366 milliárd forintból kialakított új tűzoltólaktanya átadásán kiemelte: az, hogy a katasztrófavédelem munkatársai egyre jobb körülmények között tudnak dolgozni, az, hogy a rendőrségnek köszönhetően a bűncselekmények száma a harmadára csökkent, illetve az, hogy a rendőrök és a határvadászok közösen védik a magyar déli határt, mind, mind az emberek biztonságát szolgálja.



Hangsúlyozta: nem hiába magas az emberek bizalma a tűzoltók vagy a rendőrök iránt, hiszen elismerik azt, hogy ezeknek a szervezeteknek a munkatársai napról napra azért dolgoznak, hogy mások biztonságban érezzék magukat, illetve akár az életüket is áldozzák másokért.



Az államtitkár felidézte, hogy az elmúlt hónapokban a Hunor magyar mentőegység neve nemcsak Magyarországon, de Európa, sőt világszerte is ismert lett, hiszen a magyarok voltak az elsők, akik megérkeztek Törökországba a földrengést követően és az utolsók között voltak, akik távoztak. "A magyarok voltak az egyik legeredményesebbek az életmentésben, az emberek mentésében" - fogalmazott.



Rétvári Bence szerint ebből is látszik, hogy a magyar katasztrófavédelem, a magyar biztonságért dolgozó szakemberek munkája világszintű. Történjen bárhol baj, probléma vagy nehézség, a magyarok mennek és segítenek - tette hozzá.



Az államtitkár emlékeztetett: a magyar tűzoltóság 153 évvel ezelőtt tucatnyi hivatásos állományú taggal indult, számuk azonban mára 13 ezerre nőtt. Ennyien óvják és védik az emberek, az ingatlanok és az ipari területek biztonságát országszerte.



A kecskeméti beruházásról elmondta: az 5300 négyzetméter alapterületű katasztrófavédelmi épületkomplexumban kapott helyet a kecskeméti hivatásos tűzoltó-parancsnokság 84 fős személyzete, a város katasztrófavédelmi kirendeltségének 19 dolgozója és a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 57 fője is.



Kiemelte: az elmúlt évek fejlesztéssorozatának részeként a katasztrófavédelem területén az országban 1300 új gépjárművet szereztek be. Emellett 190 fejlesztés és beruházás keretében ingatlanépítések és -korszerűsítések, illetve energetikai felújítások valósultak meg. Mintegy 150 új gépjárműfecskendő mellett több mint 60 vízszállító gépjárművet, magasból mentő járműveket, mobil laboratóriumokat és nehéz terepi gépjárműveket is vásároltak. A dolgozók biztonságát pedig a védőfelszerelések, új védőruhák, csizmák és kesztyűk, valamint légzőkészülékek és álarcok szolgálják.



Az eseményen Szemereyné Pataki Klaudia Kecskemét (Fidesz-KDNP) polgármestere felidézte: Kecskeméten a tűzoltósági feladatokat a kezdetekben, az 1870-es években mindössze néhány csoporttal a református Atlétika Sportkör Egyesület végezte. Mint mondta: a ma már több mint 150 embert foglalkoztató, nagyon szervezetten és mostanáig a városközpontban működő tűzoltó-parancsnokság elköltöztetését 2010 óta tervezték. A szervezetek a beruházás révén Magyarország legnagyobb és legkorszerűbb épületegységében kaphattak helyet.



Az új épületkomplexum és az itt dolgozó tűzoltók a kecskemétiek mellett a vármegye tizenöt településén élő mintegy 212 ezer lakójának biztonságát szolgálják.



Az eseményen kiosztott tájékoztató szerint a zöldmezős beruházás révén kialakított, napelemes rendszerrel és modern hűtő-fűtő berendezéssel felszerelt, többszintes épületegyüttes három eltérő - tűzoltósági, irodai és raktár - funkciót betöltő szárnyból áll. A tűzoltók készenléti járművei számára tizenhárom szerállással rendelkezik. A kiképzéseknek, rekreációs edzéseknek sportpályák, zöldterületek adnak helyet.



A város határában megépült és akadálymentesen megközelíthető katasztrófavédelmi épületkomplexum az Európai Unió 5 milliárd 366 millió forint támogatásából, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg.

MTI