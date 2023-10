Litván-magyar - 41. perc: kettő-null

Az első 20 percben feltűnően ügyetlenül játszott a magyar válogatott. Sok a labdavesztés.

Utoljára frissítve: 2023. október 17. 21:47

2023. október 17. 19:49

Sallai Roland (k) és a litván Vykintas Slivka (b2) a labdarúgó Európa-bajnoki selejtező G csoportjában játszott Litvánia - Magyarország mérkőzésen a kaunasi Dariaus ir Giréno Stadionban 2023. október 17-én. MTI/Illyés Tibor

A rengeteg gyerekes labdavesztéssel hozzuk fel a litvánokat.

A 35. percben szögletből fejeltek gólt litvánok: kettő-null.

A 20. percben sorozatos ügyelenségeink után a balról betörő litván csatár védhetetlenül lőtt a bal alsó sarokba: egy-null.

A magyar csapat „gatyás" játéka kiábrándító.

Marco Rossi szövetségi kapitány egyetlen helyen változtatott a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatán, így kedden Styles Callum helyett Gazdag Dániel kapott bizalmat a litvániai Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen.

Az olasz szakvezető döntése nyomán eggyel több támadó szellemű futballista lesz a pályán, de Szoboszlai Dominik vélhetően kicsit hátrébb játszik majd, a megszokott helyén pedig a Philadelphia Union magyar légiósa szerepel majd.



A magyar kaput - ahogy az eddigi összes Eb-selejtezőn - Dibusz Dénes védi, előtte pedig Fiola Attila, Lang Ádám és Szalai Attila alkotja a védelmet. Előttük Nagy Ádámnak és Szoboszlai Dominiknek kell megszűrnie a rivális akcióit, a Liverpool sztárja így most hasonló pozícióban lesz, mint a klubcsapatában. A széleken Kerkez Milos és Nego Loic segíti a támadó triót, melyet Gazdag mellett Sallai Roland és a középcsatár Varga Barnabás alkot.



A magyar válogatott délelőtt tartott egy rövid sétát Kaunasban, melynek takaros és hangulatos utcáit fokozatosan ellepték a kisebb csoportokba verődött magyar szurkolók. Litvánia második legnagyobb városában a vendégdrukkerek jelenlétét leszámítva nem lehetett érezni, hogy este fontos labdarúgó-mérkőzésre kerül sor. Kaunas csendes, hétköznapi életét csak egy kisebb tüntetés verte fel délután, melynek résztvevői a magas infláció és az alacsony minimálbér miatt tiltakoztak.



Estére a belváros megtelt a Litvániába érkezett 1500 magyar szurkolóval, akik a Szent Mihály Arkangyal Templománál találkoztak, majd onnan vonultak az éppen egy éve átadott, 15 ezer férőhelyes Darius és Girenas Stadionba, amely nevét két Egyesült Államokba emigrált litván pilótáról kapta. Steponas Darius és Stasys Girenas 1933 júliusában leszállás nélkül próbált New Yorkból Kaunasba repülni, de közel 6500 kilométer megtétele után - és 650 kilométerre a célállomástól - az akkori Németország és a mai Lengyelország területén lezuhant.



Az albán Juxhin Xhaja sípjelére közép-európai idő szerint kedden 20.45-kor kezdődik a litván-magyar mérkőzés, melyet az M4 Sport és a Kossuth Rádió élőben közvetít. Amennyiben a csoportjában éllovas nemzeti együttes a júniusi, budapesti összecsapáshoz hasonlóan ismét felülmúlja riválisát, akkor matematikailag is bebiztosítja az Eb-részvételét, de akár csoportelsősége is eldőlhet. Utóbbi esetben december 2-án a hamburgi Eb-sorsoláson az első vagy a második kalapban szerepel majd. Amennyiben a magyarok százszázalékosan zárják a hátralévő három meccset, akkor biztosan a legjobbakat felvonultató első kalapban lesznek.



A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata:

Dibusz - Fiola, Lang, Szalai A. - Nego, Szoboszlai, Nagy Á., Kerkez - Sallai, Gazdag - Varga B.

