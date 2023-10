Litván-magyar: 2:2

A magyar csapat rosszul melegített be, az első félidőt darabosan játszotta. Rossi eltaktikázta a meccset, eggyel több csatárt küldött be, nagy győzelemre számított, az erőteljes litvánok azonban majdnem megvertek bennünket.

Sallai Roland (k) és a litván Vykintas Slivka (b2) a labdarúgó Európa-bajnoki selejtező G csoportjában játszott Litvánia - Magyarország mérkőzésen a kaunasi Dariaus ir Giréno Stadionban 2023. október 17-én. MTI/Illyés Tibor

A magyar labdarúgó-válogatott kétgólos hátrányból egyenlítve 2-2-es döntetlent játszott Litvánia vendégeként a kaunasi Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen, így bár csoportja élén maradt, de nem bebiztosította be részvételét a kontinensviadalra.

A hazaiak Fedor Cernych és Pijus Sirvys révén kétgólos előnyre tettek szert az önmagához képest gyengén futballozó magyarok ellen. Szünet után fordult a kocka Marco Rossi tanítványai fölényben játszottak, s előbb Szoboszlai Dominik 11-esből szépített, majd a 82. percben Varga Barnabás idénybeli huszadik góljával egyenlített.



A magyarok előnye egy pontra csökkent az eggyel több meccset játszó szerbekkel szemben, de hatra nőtt a harmadik Montenegró előtt, így egyetlen pontra van szüksége a kijutáshoz a hátralévő két találkozóján.



A nemzeti együttes legközelebb november 16-án a nyeretlenül sereghajtó Bulgária vendége lesz.

Eb-selejtező, G csoport, 8. forduló:

Litvánia-Magyarország 2-2 (2-0)

-------------------------------

Kaunas, Darius és Girenas Stadion, 5000 néző, v.: Juxhin Xhaja (albán)

gólszerzők: Cernych (20.), Sirvys (36.), illetve Szoboszlai (67., 11-esből), Varga B. (82.)

sárga lap: Lekiatas (43.), Utkus (55.), Kazukolovas (71.), Lasickas (90.), illetve Szoboszlai (55.), Fiola (74.)

Litvánia:

---------

Zubas - Lasickas, Girdvainis, Lekiatas, Sirvys (Beneta, 76.) - Utkus (Kazukolovas, 64.), Vorobjovas - Slivka (Novikovas, 90.), Gineitis, Cernych (Jankauskas, 64.) - Paulauskas

Magyarország:

-------------

Dibusz - Fiola, Lang, Szalai A. - Nego (Csoboth, 62.), Szoboszlai, Nagy Á., Kerkez (Nagy Zs., a szünetben) - Sallai (Bolla, 92.), Gazdag (Styles, a szünetben) - Varga B. (Ádám, 92.)

I. félidő:

----------

20. perc: Cernych kapott labdát a bal oldalon, befelé cselezett, majd kilőtte a bal alsó sarkot (1-0).

36. perc: Gineitis jobb oldali szöglete után a hosszú oldalon Sirvys 4 méterről a kapu közepébe fejelt (2-0).

II. félidő:

-----------

66-67. perc: Nagy Ádám passzából Sallai tört kapura a jobb oldalról, Zubas ellökte őt, a megítélt büntetőt pedig Szoboszlai a keresztléc alá bombázta (2-1).

82. perc: Szoboszlai jobb oldali szögletből hajszálpontosan ívelt Vargához, aki 10 méterről a jobb sarokba fejelt (2-2).

A szokottnál eggyel több támadó szellemű játékos szerepelt a magyar csapatban, de Marco Rossi szövetségi kapitány együttese nem rontott neki az ellenfélnek. Fokozatosan ugyan átvette a játék irányítását, ám nem szorította be riválisát, sok esetben hátul járatta a labdát. Az ezúttal hátrébb futballozó Szoboszlai Dominik egészen a saját térfelére visszajött labdákért és - elsősorban a bal oldalon - mélységi indításokkal próbálta segíteni társait. A litvánok a 10. percben egy gyors jobb oldali kontra alkalmával jelezték, nem csak a védekezésre összpontosítanak, Gineitis azonban nagy helyzetben nem találta el jól a labdát. A magyarok meddő mezőnyfölénye nem eredményezett helyzeteket, a hazaiak viszont húsz perc után vezetéshez jutottak Cernych okos és pontos lövésével.



A góltól nem változott a játék képe, a magyarok birtokolták többet a labdát, de lehetősége a balti csapatnak volt: Lasickas próbálkozását Dibusz vetődve hárította. A nemzeti együttes enerváltan és sok hibával futballozott, így ritkán jutott el a 16-osig, a támadásépítését rendre olyan technikai hibák hiúsították meg, mint rossz labdaátvételek, pontatlan passzok és elveszített párharcok, de az elképzelés is hiányzott a játékból. Az első magyar lehetőségre több mint félórát kellett várni, Sallai közelről célt tévesztett. Eközben a litvánok felbátorodtak, sőt, egy szögletet követően a szombaton Bulgáriában kétszer eredményes Sirvys fejesével megduplázták az előnyüket. A szünet előtti percekben fokozódott a nyomás a litván kapun, de Kerkez lövését védte Zubas.



Marco Rossi a szünetben kettős cserével próbálta felrázni a csapatát, amely a térfélcserét követően majdnem megkapta a harmadik gólját, azonban les miatt érvénytelenítették Paulauskas találatát. A szerkezetváltás által viszont Szoboszlai ismét a válogatottban megszokott helyén játszott, ez pedig jótékony hatással volt a támadó játékra. Tíz perc alatt több dolga volt a litván kapusnak, mint az egész első félidőben, egy ízben Zubas bravúrral fogta meg Nego közeli fejesét. A magyar nyomás a játékrész derekán kifizetődött, mert a Sallaival szemben elkövetett szabálytalanságért megítélt 11-est Szoboszlai értékesítette.

Bár lendületben maradtak a magyarok és a játék javarészt a litvánok térfelén zajlott, viszont a szórványos hazai akciókban is benne volt a veszély, Dibusznak is kellett védenie. Az utolsó negyedórában beszorult a litván gárda, amely önfeláldozó mentésekkel sokáig tartotta az előnyét, de egy szöglet után a bombaformában lévő Vargával szemben már tehetetlennek bizonyultak. A magyarok nagy erőkkel támadtak a győztes és egyben Eb-részvételt jelentő gólért, a csereként beállt Csobothnak ugyan sokszor sikerült elfutnia a jobb szélen, beadásai viszont rendre pontatlanok voltak, így végül a nemzeti együttesnek meg kellett elégednie a döntetlennel.

Kínkeserves döntetlen

A litvánok megérdemelték a döntetlent.

A 81. percben Szoboszlai szögletét Varga befejelte: 2:2

A labdát Sallai lőtte a léc alá: 2:1 .

A 66. percben Sallai kitört, a kapus buktattam 11-es.

A rengeteg gyerekes labdavesztéssel hozzuk fel a litvánokat. Elemi labdakezelési hibákat is ejtenek játékosaink.

A 35. percben szögletből fejeltek gólt litvánok: kettő-null.

A 20. percben sorozatos ügyelenségeink után a balról betörő litván csatár védhetetlenül lőtt a bal alsó sarokba: egy-null.

A magyar csapat „gatyás" játéka kiábrándító.

Marco Rossi szövetségi kapitány egyetlen helyen változtatott a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatán, így kedden Styles Callum helyett Gazdag Dániel kapott bizalmat a litvániai Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen.

Az olasz szakvezető döntése nyomán eggyel több támadó szellemű futballista lesz a pályán, de Szoboszlai Dominik vélhetően kicsit hátrébb játszik majd, a megszokott helyén pedig a Philadelphia Union magyar légiósa szerepel majd.



A magyar kaput - ahogy az eddigi összes Eb-selejtezőn - Dibusz Dénes védi, előtte pedig Fiola Attila, Lang Ádám és Szalai Attila alkotja a védelmet. Előttük Nagy Ádámnak és Szoboszlai Dominiknek kell megszűrnie a rivális akcióit, a Liverpool sztárja így most hasonló pozícióban lesz, mint a klubcsapatában. A széleken Kerkez Milos és Nego Loic segíti a támadó triót, melyet Gazdag mellett Sallai Roland és a középcsatár Varga Barnabás alkot.



A magyar válogatott délelőtt tartott egy rövid sétát Kaunasban, melynek takaros és hangulatos utcáit fokozatosan ellepték a kisebb csoportokba verődött magyar szurkolók. Litvánia második legnagyobb városában a vendégdrukkerek jelenlétét leszámítva nem lehetett érezni, hogy este fontos labdarúgó-mérkőzésre kerül sor. Kaunas csendes, hétköznapi életét csak egy kisebb tüntetés verte fel délután, melynek résztvevői a magas infláció és az alacsony minimálbér miatt tiltakoztak.



Estére a belváros megtelt a Litvániába érkezett 1500 magyar szurkolóval, akik a Szent Mihály Arkangyal Templománál találkoztak, majd onnan vonultak az éppen egy éve átadott, 15 ezer férőhelyes Darius és Girenas Stadionba, amely nevét két Egyesült Államokba emigrált litván pilótáról kapta. Steponas Darius és Stasys Girenas 1933 júliusában leszállás nélkül próbált New Yorkból Kaunasba repülni, de közel 6500 kilométer megtétele után - és 650 kilométerre a célállomástól - az akkori Németország és a mai Lengyelország területén lezuhant.



Az albán Juxhin Xhaja sípjelére közép-európai idő szerint kedden 20.45-kor kezdődik a litván-magyar mérkőzés, melyet az M4 Sport és a Kossuth Rádió élőben közvetít. Amennyiben a csoportjában éllovas nemzeti együttes a júniusi, budapesti összecsapáshoz hasonlóan ismét felülmúlja riválisát, akkor matematikailag is bebiztosítja az Eb-részvételét, de akár csoportelsősége is eldőlhet. Utóbbi esetben december 2-án a hamburgi Eb-sorsoláson az első vagy a második kalapban szerepel majd. Amennyiben a magyarok százszázalékosan zárják a hátralévő három meccset, akkor biztosan a legjobbakat felvonultató első kalapban lesznek.



A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata:

Dibusz - Fiola, Lang, Szalai A. - Nego, Szoboszlai, Nagy Á., Kerkez - Sallai, Gazdag - Varga B.

