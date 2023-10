Fürjes Balázs komoly érték az olimpiai mozgalomban

Fürjes Balázst a NOB Mumbaiban zajló közgyűlésén, kedden választották meg állandó tagnak.

2023. október 18. 00:10

hirtv

Sebastian Coe, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) brit tagja szerint a kedden NOB-tagnak választott Fürjes Balázs "komoly érték lesz az olimpiai mozgalom számára".

A sportvezető - akinek nyilatkozatát a Magyar Olimpiai Bizottság közleménye idézte - elmondta, azóta figyeli Fürjes Balázs sport és az olimpiai mozgalom iránti rajongását, mióta a 2024-es budapesti olimpiai pályázatot vezette.



"Bár a pályázatot visszavonták, az ő elkötelezettsége és lelkesedése megmaradt, és mindvégig biztos kézzel segítette többek között az idei, kiugróan sikeres budapesti atlétikai világbajnokság előkészítését és megvalósítását. Új szerepkörében, NOB-tagként is komoly érték lesz az olimpiai mozgalom számára, várom a közös munka folytatását" - jelentette ki a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke.



Szerhij Bubka ukrán NOB-tag, olimpiai bajnok rúdugró azt emelte ki, hogy Fürjes "városfejlesztésben, sportlétesítmények tervezésében és megépítésében, nagy sportesemények lebonyolításában szerzett tapasztalatai rendkívül értékesek", és meglátása szerint "a NOB-nak ma pontosan erre a tudásra van szüksége".



"Különösen hálás vagyok neki és Magyarországnak a nyári, fantasztikusan sikerült atlétikai világbajnokság megszervezéséért. A sikeres vb újabb bizonyítéka volt Balázs kitűnő vezetői képességeinek, stratégiai és innovatív gondolkodásának. Nagyon örülök, hogy mostantól a régi barátság mellett kollégák is lettünk" - jelentette ki Bubka.



Kolinda Grabar-Kitarovic horvát NOB-tag, egyben Horvátország korábbi köztársasági elnöke kijelentette, Magyarország horvát barátjaként, szomszédként különösen örül Fürjes megválasztásának.



"Az ő jelenléte egyben Közép-Európa szerepét is erősíti a NOB-ban és ezáltal az egész olimpiai mozgalomban világszerte. Balázs városépítésben és nagy sportesemények szervezésében szerzett tapasztalata rendkívül értékes, főleg az olimpiai mozgalom éppen zajló megújításának során. Megválasztása az egész magyar sport számára nagy nyereség" - fogalmazott Grabar-Kitarovic, aki szerint Fürjes Balázs "nagyon pozitív, derűs személyiség, remek társaság", akivel így már nagyon várja a közös munkát.



Kirsty Coventry, Zimbabwe kétszeres olimpiai bajnok úszója, sportminisztere, a NOB végrehajtó bizottságának tagja - egyben a 2032-es brisbane-i játékok koordinációs bizottságának elnöke - arról beszélt, hogy az utóbbi testületben egy éve együtt dolgozik Fürjessel, így testközelből látta, ahogy vezette több, sikeres budapesti világesemény megrendezését.



"Üdvözöljük Balázst a csapatban, óriási tapasztalata nagy értéket jelent az egyetemes olimpiai mozgalomnak" - tette hozzá Coventry.



Juan-Antonio Samaranch NOB-alelnök szerint "Fürjes Balázs megválasztásával a NOB tagjai valójában a bizalmukat fejezték ki, és mind Magyarország, mind Balázs nagyon megérdemlik ezt a bizalmat".



"Évek óta ismerem Balázst és csak elismeréssel szólhatok munkájáról, az olimpiai mozgalom jövőjét illető eredeti gondolatairól, víziójáról. Elkötelezettsége, tapasztalata komoly hozzáadott értéket jelent a NOB és az egész olimpiai közösség számára. Büszke vagyok, a közgyűlés bölcs döntést hozott, és nagyon várom, hogy ebben a minőségében is együtt dolgozhassunk" - mondta Samaranch, aki a Nemzetközi Öttusa Szövetség alelnöke is.



MTI