A kölcsönös tisztelet hozza el a fejlődés reményét

A kormányfő kifejtette: a nyugati versenyelőny korszaka véget ért, a keleti világ megerősödött, és most az európai dilemma az, blokkosítsuk-e a világgazdaságot, vagy versenyezzünk, protekcionisták legyünk, vagy keressük az új korszak adta együttműködési, összekapcsolódási lehetőségeket.

2023. október 18. 12:18

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az Övezet és út kezdeményezés csúcstalálkozóján Pekingben 2023. október 18-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Európa és a nyugati világ versenyképességének csökkenéséről, az összeköttetések fontosságáról és Magyarországról mint a keleti és nyugati gazdaság és technológia találkozási pontjáról beszélt Orbán Viktor miniszterelnök Pekingben az Övezet és út kezdeményezés csúcstalálkozóján - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke a kínai fővárosban.

Beszélt arról is, hogy Európa az ukrán háború miatt elvágta az Oroszországhoz fűződő együttműködés szálait, ezzel is egy hatalmas lépést tett a blokkosodás irányába. Most még - tette hozzá - ennél is tovább akarnak menni: "decoupling"-ról és "de-risking"-ről beszélnek, melyek az európai és a kínai gazdaság egymástól való elszigetelését jelentenék.



Kiemelte: a konnektivitás hívei, köztük Magyarország, elutasítják a blokkosodás politikáját. Közép-Európa évtizedeken keresztül szenvedett a blokkosodástól, ami "nem volt jó, ésszerűtlen volt, embertelen volt". Versenyképességünk a mélybe zuhant, a technológiai versenyben jócskán hátra maradtunk és elszegényedtünk.



Orbán Viktor arról is beszélt, a magyarok azt szeretnék, ha a blokkosodás helyett az összeköttetések, vagyis a konnektivitás időszaka következne, mert a konnektivitás esélyt adna Európa számára, hogy visszanyerje a versenyképességét. A mi történelmünk azt bizonyítja, hogy az összeköttetések és a kölcsönös tisztelet talajára visszatérő nemzetközi politika tudja elhozni a béke és a gazdasági fejlődés reményét.



Kiemelte: Magyarország célja, hogy a keleti és a nyugati gazdaság és technológia találkozási pontja legyen. Ma Európában nálunk találkoznak az új technológiai korszakra átálló legjelentősebb keleti és nyugati beruházók. Büszkék vagyunk arra, hogy mára Magyarország lett a kínai vállalati beruházások első számú közép-európai célpontja.



Magyarország készen áll a további együttműködésre Kínával és minden konnektivitást támogató országgal - zárta felszólalását Orbán Viktor.

MTI