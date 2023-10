Esztergomban bolgár kincsek

Soltész Miklós kiemelte: Magyarországon 150 évig tartott a török megszállás, Bulgáriában 500 évig. Mi tudjuk, mit jelent, hogy megpróbálják elpusztítani a vallásunkat, a nyelvünket és a kultúránkat. Mai világunkban is megjelennek pusztító erők, melyek nemzeteket ugrasztanak egymásnak - tette hozzá.

2023. október 19. 19:43

A magyar-bolgár barátság napja alkalmából nyílt, a rilai kolostort bemutató fotókiállítás a megnyitó napján az esztergomi Keresztény Múzeumban 2023. október 19-én. A kolostor Bulgária legnagyobb kolostora, itt őrzik Rilai Szent Iván ereklyéit. A tárlatot a Bolgár Kulturális Intézet szervezte. MTI/Bodnár Boglárka

A rilai kolostort mutatja be az a fotókiállítás, amely a magyar-bolgár barátság napja alkalmából az esztergomi Keresztény Múzeumban nyílt a Bolgár Kulturális Intézet szervezésében.

A barátsághoz az őszinteség is hozzátartozik, és őszintén tudtunk beszélni arról, miért más a mi gondolkodásunk, mint a tőlünk nyugatra élőknek - mondta köszöntőjében a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.



Ilijana Jotova, a Bolgár Köztársaság alelnöke kiemelte, a két nép barátsága évszázadokra nyúlik vissza. Szólt attól, hogy Rilai Szent János napján, október 19-án Szófiában is ünnepelnek és emléktáblát lepleznek le Fehér Géza régész tiszteletére, aki 1922-től két évtizeden át vett részt bulgáriai régészeti ásatásokon. Magyar-bolgár-török történeti kapcsolatokkal foglalkozott, a Bolgár Tudományos Akadémia tagjává választotta - tette hozzá.



A találkozó résztvevői a megnyitó előtt megkoszorúzták a magyar-bolgár barátságnak emléket állító márványtáblát, mely az esztergomi bazilikában található. Rilai Szent János ereklyéit 1183 és 1187 között Esztergomban őrizték, majd visszakerültek Bulgáriába.



A rilai kolostor Bulgária legnagyobb kolostora, itt őrzik Rilai Szent Iván ereklyéit. Az épület legrégebbi számos, több száz éves freskót rejt, amelyek annyira értékesek, hogy üvegfalak védik őket.



Soltész Miklós az ünnepség után az MTI-nek elmondta, az alelnökkel beszéltek a gázszállítás tranzitdíjának felemeléséről, "annak a mai világpolitikai helyzetben való tarthatatlan voltáról".



