A harcművészet fontos a ma emberének

„Amikor bemegyünk a terembe, meghajlunk. Meghajlunk a mestereink előtt, egymás előtt és az ellenfeleink előtt. A mai rohanó és sok-sok tiszteletlenséggel teli világban - ezen a nyugati világot értem - a Wing Tsun kungfu megmutatja, hogy tiszteljük egymást, hogyan őrizzük a hagyományokat" - mondta Simicskó István.

2023. október 21. 18:49

Leung Ting, a Wing Tsun kungfu irányzat nagymestere (k) oktató-bemutató edzése, jobbról Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője az óbudai Bárczi Géza Általános Iskolában 2023. október 21-én. A közös edzésen nemcsak magyar sportolók vettek részt, hanem a régióból - Erdélyből, Horvátországból, Lengyelországból, Litvániából, Lettországból - is érkeztek az irányzat hívei. MTI/Szigetváry Zsolt

A harcművészet ebben a felgyorsult világban a hagyományok és egymás tiszteletét tanítja meg elsősorban a ma emberének - mondta el Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője abból az alkalomból, hogy újra Magyarországra látogatott a legendás harcművész, Leung Ting, a Wing Tsun kungfu irányzat nagymestere.

Az óbudai Bárczi Géza Általános Iskolában találkoztak a sportág követői szombaton, köztük Simicskó István is. A közös edzésen nemcsak magyar sportolók vettek részt, hanem a régióból - Erdélyből, Horvátországból, Lengyelországból, Litvániából, Lettországból - is érkeztek az irányzat hívei. A 76 éves mestert - aki három és fél évig edzett Bruce Lee-vel - meghajlással köszöntötték a tanítványok. Majd elkezdődött a tréning, ahol személyesen is javította a mozdulatokat Leung Ting. Az apró, de nagy kitartást és fókuszálást igénylő bemelegítő mozdulatok rövid idő alatt is megizzasztották az edzés résztvevőit.



Arról is beszélt, ez az irányzat a régi tradicionális stílushoz tartozik, rendkívül gyors és dinamikus. Simicskó István harminc éve gyakorolja, előtte karatézott. Kifejtette: minden harcművészet a tiszteletről szól.



Arról is beszélt, ez az irányzat a régi tradicionális stílushoz tartozik, rendkívül gyors és dinamikus. Simicskó István harminc éve gyakorolja, előtte karatézott. Kifejtette: minden harcművészet a tiszteletről szól.



"Azért tiszteljük az ellenfelet, mert tőlük tanulhatunk a legtöbbet, hiszen ők azok, akik folyamatosan méricskélnek minket és keresik a gyenge pontjainkat. Ezzel pedig arra nevelnek, miként ismerjük fel és küzdjük le a gyengeségeinket" - foglalta össze az irányzat filozófiáját Simicskó István.



Elmondta, Máday Norbert, Kelet-Európa egyik legnagyobb mestere alapította meg Magyarországon ezt az iskolát, maga is Máday-tanítvány. Az ő meghívására érkezett ismét hazánkba a tizedik mesterfokozatú legenda, akitől számos leckét vett Jackie Chan is a filmjei előtt. Simicskó István ötödik fokozattal rendelkezik, de úgy fogalmazott, nem a fokozatok száma a fontos, hanem a mozgáskultúra és a filozófia, az az út, amely a nehézségek leküzdésével vezet el a célok eléréséhez.



