Potápi Árpád János Londonban

2023. október 22. 11:03

A Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság által közreadott képen Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára beszédet mond a londoni magyarság, az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából rendezett ünnepségén a Londoni Magyar Házban. MTI/Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság/Szakács Tamás

A mostani magyar nemzedékeknek adatott meg mindaz, amiért 1956 hősei küzdöttek - mondta a szombat este tartott londoni megemlékezésen a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára.

Potápi Árpád János, aki a magyar nagykövetség által a londoni Magyar Házban rendezett emlékünnepély szónoka volt, felidézte Nagy Imre 1956. november 1-én elmondott beszédét, amelyben az akkori miniszterelnök kijelentette: a forradalmi harc, amelyet a magyar múlt és a jelen hősei vívtak, végre győzelemre vitte a szabadság, a függetlenség ügyét.



"A szabadság és a függetlenség ügye a mai Magyarország ügye. Nekünk adatott meg az, amiért 1956 hősei küzdöttek" - fogalmazott az államtitkár.



"Mi tudjuk, milyen nagy dolog a szabadság, mert szüleink, nagyszüleink, dédszüleink harcoltak érte; sőt talán az itt személyesen jelenlévők is" - tette hozzá.



Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy ezt a függetlenséget a mai korban "egyre határozottabban próbálják zárójelbe tenni, és hazánkat a nemzetközi érdekek szolgálatába állítani".



"Ne hagyjuk, különben 1956 szellemiségéhez leszünk hűtlenek" - mondta a szombat esti londoni megemlékezésen a nemzetpolitikáért felelős államtitkár.



Potápi Árpád János kijelentette: 1956 csodája - amelyről Márai Sándor is írt Mennyből az angyal című versében - meglepte a világot, és úgy megrázta a Szovjetuniót, hogy annak alapjai helyrehozhatatlanul megrepedtek.



A magyarországi események teljes meglepetésként érték a brit kormányt is, amely - jóllehet haladéktalanul támogatta a Nagy Imre által bejelentett semlegességet - a kormányváltás érdekében nem akart beavatkozni, és lehetséges forradalmi gócpontként elsősorban Lengyelországra tekintett - fogalmazott a londoni megemlékezésen az államtitkár.



Potápi Árpád János szombaton részt vett a Nagy-Britanniában és Észak-Írországban működő magyar hétvégi iskolák vezetőinek és tanárainak londoni értekezletén, amelyet a Magyarok Angliai Országos Szövetsége (MAOSZ) szervezett. Az eseményen 25 magyar iskola képviseltette magát a győri Széchenyi István Egyetem oktatóinak részvételével.



A nemzetpolitikai államtitkár az MTI-nek elmondta: a nagyvilágban 255 magyar hétvégi iskola működik - tíz százalékuk az Egyesült Királyságban -, és a győri egyetem a magyar diaszpóra-oktatási programot évek óta segíti.



Potápi Árpád János a magyar iskolák konferenciáján felszólalva hangsúlyozta: az, hogy Magyarország ma független polgári demokrácia, nagyrészt 1956-nak köszönhető.



Hozzátette: a Szovjetunió koporsójába is a magyarok verték bele az első szöget 1956-ban, és kimondva vagy kimondatlanul, de 1956 vezetett el 1989-1990 vértelen fordulatához is.

MTI