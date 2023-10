Hazánk kiáll a székely autonómia mellett

„Őseink mellé állunk oda, és gyerekeinknek, unokáinknak is szeretnénk biztosítani azt, hogy szabadságban, függetlenségben nőjenek fel Magyarországon, Erdélyben és az egész Kárpát-medencében."

2023. október 28. 20:26

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Székelyföld autonómiájáért gyújtott őrtűznél Tevelen 2023. október 28-án. MTI/Kiss Dániel

Az alaptörvény kimondja, hogy Magyarország felelősséget visel a határon túli magyarok sorsáért, így a székelyekért is - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton a Tolna vármegyei Tevelen, ahol a székely autonómia napjának előestéjén őrtüzet gyújtottak a szolidaritás jeleként.

Potápi Árpád János a teveli önkormányzat és a helyi székely kör rendezvényén emlékeztetett: a Székely Nemzeti Tanács 2015-ben döntött úgy, hogy október utolsó vasárnapja legyen a székely autonómia napja. A székely autonómia melletti kiállás jeleként vasárnap Magyarországon, valamint a Felvidéken, Délvidéken, Kárpátalján és Erdélyben is fellobbannak az őrtüzek - tette hozzá.



Mint mondta, az őrtüzek Székelyföld azon pontjain gyulladnak majd meg, amelyek kijelölik történelmi határait.



A bukovinai székely származású politikus, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, kitért arra: a bukovinai székelyek nem tehetnek mást, mint hogy kiállnak a székelyek autonómiája mellett, mert "őseink mellé állunk oda, és gyerekeinknek, unokáinknak is szeretnénk biztosítani azt, hogy szabadságban, függetlenségben nőjenek fel Magyarországon, Erdélyben és az egész Kárpát-medencében."



Megjegyezte, Tevel mellett a Völgység más településein is meggyújtják a tüzeket, jelezve a szolidaritást.



Szentes Csaba, Madéfalva polgármestere az eseményen azt mondta, hogy "ha a Kárpát-medencében összefogunk, és nemzetben, egységben gondolkozunk", csak idő kérdése, hogy az önrendelkezés mikor valósul meg. Megköszönte a jelenlévőknek, hogy együtt munkálkodnak azért, hogy az önrendelkezés, amely alapvető emberi jog, és amiért 1764-ben, a madéfalvi veszedelemben őseik meghaltak, valamikor otthon, Székelyföldön megadasson.



Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke többek között elmondta, a székelység jellemzője, hogy befogadóak. "Ezt komolyan is gondoljuk, de egyet kérünk: tiszteletet, és hogy azokat a jogokat, amit mindenki megkaphat, mi is megkaphassuk".



Asztalos Zoltán, Tevel - szintén bukovinai székely származású - független alpolgármestere idézte a Székely Nemzeti Tanács petícióját, amelyben azt írták, "megerősítjük, hogy nem változott egységünk az autonómia iránt, Székelyföld autonómiája a béke, a biztonság és a jólét záloga".



MTI