Több száz szerb rendőr vonult ki a szerb-magyar határra

Több száz szerb rendőr vonult ki szombaton a szerb-magyar határra, illetve a közeli településekre az egy nappal korábbi, migránsok között kitört horgosi fegyveres leszámolást követően.

A szabadkai Pannon RTV helyszíni beszámolója szerint a rendőrök, illetve a rendőrség különleges egységei több helyen tábort vertek, a horgosi művelődési házba is beköltöztek, így feltehetően hosszabb ideig maradnak a térségben.



A péntek hajnali, három halálos áldozatot követelő horgosi lövöldözéssel összefüggésben hat migránst állítottak elő, négyen afgán, ketten török állampolgárnak vallották magukat. A férfiakat illegális fegyvertartással és lőszerek illegális előállításával gyanúsítják. A helyszínről további 79 illegális bevándorlót szállítottak el.



A szerb-magyar határ mentén több ezer migráns vár arra, hogy átszökhessen az Európai Unióba.



Bratislav Gasic belügyminiszter leszögezte: a rendőrség addig nem mozdul, amíg fel nem kutatja az összes olyan migránst, aki részt vett az incidensekben, lövöldözésekben és bűncselekményekben. Hozzátette: Szabadkát a bevándorlók elfeledhetik, minden szállást ellenőriznek, és minden rejtőzködőt felkutatnak. Az illegális bevándorlókat szállító taxisofőröknek pedig azt üzente, a belügyminisztérium el fogja kobozni a járműveiket, mert bizonyos módon ők is bűnrészesei az embercsempészetnek azáltal, hogy szállítják a migránsokat.



Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök egy pénteki televíziós interjúban kijelentette: a rendőrség teszi a dolgát, de ha szükséges, a katonaságot is bevetik a határon kialakult helyzet kezelése érdekében.



A migrációs válság tetőpontján, 2015-ben körülbelül egymillió illegális bevándorló haladt át az úgynevezett nyugat-balkáni útvonalon, amelynek Szerbia is része. Hivatalos adatok szerint az illegális bevándorlás legnépszerűbb útvonala még mindig a nyugat-balkáni szárazföldi út.



Mivel a szerb hatóságok nem toloncolják ki azokat, akiket elfognak, csupán az ország északi határától a déli határig szállítják őket vissza, a migránsok sok esetben újra útra kelnek, és néhány nappal később elérik a magyar határt, ahol ismét megkísérelnek bejutni az Európai Unióba.



