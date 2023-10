Vádemelés budapesti terrortámadások elkövetői ellen

A sértettek között volt magyar és külföldi állampolgár is. Közülük hatan súlyos, hárman könnyű sérüléseket szenvedtek, azonban többüknél fennállt az életveszélyes sérülések okozásának lehetősége is.

2023. október 31. 12:27

Ártatlan embert ütlegelnek a felfegyverzett gyűlöletbűnözők – mandiner

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt három külföldi állampolgárral szemben, akik egy bűnszervezet tagjaként 2023 februárjában a "becsület napja" elnevezésű eseményez köthetően szélsőjobboldali szimpatizánsnak vélt személyeket támadtak meg Budapesten - tájékoztatta a főügyészség hétfőn az MTI-t.

A vádlottak a támadásokat 2023 február 11-ére, illetve az azt megelőző, valamint azt követő napokra tervezték; február 9. és 11. között öt támadást hajtottak végre, amelyben kilencen sérültek meg - tartalmazza a közlemény.



Az első támadás a Nyugati pályaudvaron, egy vonaton, a második a Fővám téren, a harmadik és a negyedik támadás február 10-én, a Gazdagréti téren, valamint a Bank utcában, az ötödik pedig február 11-én, az I. kerületi Mikó utcában történt - emlékeztettek.



A sértettek között volt magyar és külföldi állampolgár is. Közülük hatan súlyos, hárman könnyű sérüléseket szenvedtek, azonban többüknél fennállt az életveszélyes sérülések okozásának lehetősége is - tették hozzá.



Mint írták: a vádirat szerint egy német bűnöző - akit Németországban európai elfogatóparancs kiadásával köröznek - élettársával együtt, 2017-ben Lipcsében, egy szélsőséges baloldali ideológiával szimpatizáló szervezetet hozott létre, amelynek a vádlottak - köztük egy német bűnöző már a kezdetektől, valamint később csatlakozva egy német és egy olasz nő - is tagjai voltak.



Úgy döntöttek, hogy a szélsőjobboldali szimpatizánsokkal szemben, erőszakkal kell felvenni az ideológiai harcot, és megállapodtak abban, hogy szervezett támadásokat követnek el általuk kiválasztott, szélsőjobboldali szimpatizánsként azonosított vagy annak vélt, gyanútlan áldozatok sérelmére.



"Céljuk az volt, hogy a szándékoltan súlyos, akár életveszélyes sérülések, illetve a váratlan támadás körülményei elrettentő üzenettel bírjanak a szélsőjobboldali mozgalmak képviselői számára" - fogalmaztak.



A szervezet tagjai a támadások szervezése során egy darknetes alkalmazáson keresztül egyeztettek egymással, megosztották egymás között a támadás eszközeinek beszerzésével, a helyszín, illetve menekülési útvonalak feltérképezésével kapcsolatos feladatokat. A támadásoknak pontos, begyakorolt forgatókönyv szerinti menete volt. Az akciók időtartamát 30 másodpercben határozták meg, amelynek mérése az irányító feladata volt, aki a támadást vezényszavakkal indította meg, illetve állította le. A végrehajtók mellett egyikük feladata a környezet figyelése, valamint kívülálló személyek beavatkozásának megakadályozása volt - ismertették.



A 2018 október és 2020 február közötti németországi támadásokat követően - folytatta az ügyészség -, a szervezet tagjai 2022-ben elhatározták, hogy a németországihoz hasonló erőszakos támadásokat követnek el Budapesten is. Ilyen előzmények után, a három vádlott, más tagokkal együtt, kifejezetten a budapesti támadásokban való részvétel érdekében érkezett Magyarországra. A németországi elkövetői kör Milánóból érkező tagokkal egészült ki.



A tájékoztatás szerint a Fővárosi Főügyészség a vádlottak közül az olasz nőt bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével, a német férfit és a szintén német állampolgárságú nőt pedig bűnszervezetben részvétel bűntettével vádolja, és velük szemben fegyházbüntetés kiszabását, valamint Magyarország területéről történő, határozott idejű kiutasítást indítványoz.



A Fővárosi Főügyészség az ügyben további 14 személlyel szemben (2 olasz, 1 albán, 1 szír, valamint 10 német állampolgár) európai és nemzetközi elfogatóparancs kiadását indítványozza - sorolták.



A szervezet vezetői, valamint a velük szoros kapcsolatban álló tagjai ellen Németországban folyik büntetőeljárás, az ott elkövetett, 2018. október és 2020. február közötti támadások miatt - olvasható a főügyészség közleményében.



MTI; Gondola