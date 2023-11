A pécsi KDNP segíti az időseket és számít is rájuk

2023. november 3. 16:39

Őri László (Fidesz-KDNP), a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke jelezte, a pécsi együttműködés egyfajta mintaprojekt, arra fognak törekedni, hogy az intenzív párbeszéd megyei szintű legyen egy vármegyei nyugdíjasfórum létrehozásával.

A politikusok és az idősek közötti folyamatos párbeszéd fontosságát hangsúlyozta Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó Pécsett pénteken.

A politikus a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) pécsi szervezete, a Nyugdíjasok Egyesülete, valamint a Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület együttműködési megállapodásának aláírásakor azt mondta: a kormány az elmúlt időszakban mindent megtett és ma is megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az idősek megélhetését az orosz-ukrán háború okozta nehéz gazdasági helyzetben is, szükséges ugyanakkor, hogy e törekvés állandó támogatást kapjon egy párbeszéd intézményrendszerének kialakításával.



Ezt szolgálja a KDNP és két pécsi szervezet együttműködése, amely azon túl, hogy a Baranya vármegyei társadalom erősítését, az idős korosztály képviseletét tűzte ki célul, biztonságot, kiszámíthatóságot, fenntarthatóságot nyújt az általuk képviselteknek - jegyezte meg.



A miniszterelnöki főtanácsadó úgy vélekedett: a három szervezet kooperációja a jövőben olyan konkrét tartalmi, végrehajtást igénylő kérdésekkel segítheti a kormányzat munkáját, mint amilyen például a novemberi nyugdíj-kiegészítéshez vezetett.



Kamarás Péter, a KDNP pécsi elnöke azt mondta, a polgári kormány nagy hangsúlyt helyez az idősek életminőségének javítására, a KDNP pécsi szervezete helyi szinten próbálja elérni, hogy az idős kor átélése minél örömtelibb legyen.



A párt képviselői felszólaltak a jelenlegi pécsi baloldali városvezetésnek az "idősek életét ellehetetlenítő" intézkedéseivel, valamint a városháza idősügyi koncepciójával szemben, és az a véleményük, hogy utóbbi helyett konkrét, hosszú távú együttműködésre van szükség, mint amilyen a KDNP, a Nyugdíjasok Egyesületének, valamint a Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesületnek a kooperációja - hangoztatta.



Molnár Ferenc, a Nyugdíjasok Egyesületének és a Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesületnek az elnöke emlékeztetett rá: az Európai Bizottság ajánlásának megfelelően Magyarországnak nyugdíjaskoncepciót, majd tervezetet kell készítenie egy 2025-ben életbe lépő új nyugdíjrendszer érdekében.



Egy fenntartható, biztonságot nyújtó, a vidéki sajátosságokat is magába foglaló koncepció fontos a nyugdíjasok számára, ezért arra törekednek, hogy kidolgozásába bekapcsolódjanak egy nagy vidéki hálózat létrehozásával - közölte.



Új lendületet akarnak adni annak a tíz évvel ezelőtt indult folyamatnak, amelynek eredményeként a bányászok sok segítséget, támogatást kaptak a kormánytól - mondta a politikus, hozzátéve: a Fideszre és a KDNP-re minden körülmények között számíthatnak a nyugdíjasok és a bányászközösség tagjai.



Guzsvány Attila, a Fidesz pécsi alelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyugdíjasoké egy aktív korosztály, "rájuk számít a közösség, mi számítunk rájuk", mindenkinek nagyon fontos az együttműködés velük.

