Összebékítette a magyar és a szerb népet

2023. november 4. 15:38

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök lbeszédet mond Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökének búcsúztatóján a Bajai úti temetőben Szabadkán 2023. november 4-én. Orbán Viktor mögött felesége, Lévai Anikó, valamint Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök (j6), Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke (b2, takarásban), Kövér László. a Magyar Országgyűlés elnöke (j3). Pásztor István 67 éves korában, október 30-án hunyt el. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Nem lehetünk elég hálásak Pásztor Istvánnak, aki összebékítette a magyarokat és a szerbeket, megmutatta az utat, amelyen a két nép együtt haladhat - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök szombaton, Szabadkán, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökének temetésén mondott búcsúbeszédében.

"Nomen est omen, mint pásztorát vesztett nyáj, úgy állunk most itt, lehajtott fejjel és nehéz szívvel, szerbek és magyarok, anyaországi és külhoni magyarok" - mondta Orbán Viktor a szabadkai Bajai úti temetőben tartott gyászszertartáson, hangsúlyozva: Aleksandar Vucic szerb államfővel közösen búcsúznak a vajdasági magyar politikustól.



"Megtörten és zavartan állunk itt Vucic elnök úrral, a szerb és a magyar népet képviselve, egy magyar férfi koporsója fölött, aki egybekovácsolt bennünket és összebékítette népeinket, amiért nem lehetünk elég hálásak neki" -fogalmazott.



Érezzük a ránk hagyott politikai örökség súlyát, közép-európaiaknak vagyunk, ezért pontosan tudjuk, milyen könnyen lesz a barátból ellenség, és milyen ritka dolog ezen a vidéken, hogy a korábbi ellenségek barátokká váljanak - jelentette ki. Emlékeztetett: tízegynéhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna, hogy a két ország, a két nép mindenben számíthasson egymásra, ma viszont már az lenne az elképzelhetetlen, hogy "ne osztozzunk egymás örömében és fájdalmában".



Pásztor István "volt az első, aki nem csak remélte, és nem csak hitte, hogy ez így is lehet, hanem tett is érte: megmutatta nekünk az utat, amelyen a szerbek és a magyarok együtt haladhatnak, ahogy azt a két nép sorsközössége ésszerűen indokolja" - mondta Orbán Viktor.



MTI