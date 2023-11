November 4. - Megemlékezés Veszprémben

Apró Antal, néhai kommunista politikus és Dobrev Klára közötti rokoni kapcsolatra utalva azt mondta, "Apró Antal tetteiért megkapta a jutalmat, unokája is abban a házban él, amit egy zsidó családtól rekviráltak a kommunisták".

2023. november 4. 22:49

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára koszorút helyez el a Brusznyai Árpád-emléktáblánál tartott megemlékezésen az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 67. évfordulóján, a nemzeti gyásznapon Veszprémben 2023. november 4-én. MTI/Bodnár Boglárka

Gyönyörű és felemelő forradalmunk leverése évfordulójának emlékeztetnie kell bennünket a hazaszeretetre, a hősökre és az ártatlanul szenvedőkre, kivégzettekre - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton Veszprémben.

Soltész Miklós hangsúlyozta: a kommunisták "politikai és családi örökösei ma is itt vannak és fenyegetőznek. Azok kiáltanak ma diktatúrát, azok akarják átírni a történelmet, akiknek felmenői behívták a szovjet hadsereget, akik 1956-ban lövettek és akasztottak".



Az államtitkár felidézte: 1958. január 9-én kivégezték Brusznyai Árpádot. Fél évvel korábban a kommunisták külügyi bizottságának ülésén elhangzott, hogy fokozni kell a politikai harcot a büntető és igazságügyi szervekben, hogy "ezek ütőképesek legyenek" - közölte.



Mint mondta, mindezt Apró Antal szorgalmazta, aki "áruló, hazaáruló, hazudozó, népirtó".



Aki 1958. július 17-én az Országgyűlésben "az ellenforradalom méltó megbosszulásának nevezte" Brusznyai Árpád, a forradalmi tanács elnökének és társainak kivégzését.



Apró Antal, néhai kommunista politikus és Dobrev Klára közötti rokoni kapcsolatra utalva azt mondta, "Apró Antal tetteiért megkapta a jutalmat, unokája is abban a házban él, amit egy zsidó családtól rekviráltak a kommunisták".



Brusznyai Árpád elsőfokon életfogytiglani büntetést kapott, amit később kötél általi halálbüntetésre változtattak át - emlékezett Soltész Miklós.



"Tudjuk, hogy mindenhol voltak gazemberek, akiket a népharag elől megmentettek a forradalmárok", végül mégis, akiket segítettek, azok ítélték halálra a forradalmárokat - mondta.



Hangsúlyozta: tízezrek és családjaik szenvedtek és haltak meg ártatlanul, ezekért a tettekért pedig a kommunisták soha nem kértek bocsánatot.



"Ők maguk az ötvenedik évfordulón sajátos módon emlékeztek, lövettek, szemeket lövettek ki, fiatalokat vertek meg és rabosítottak Gyurcsány Ferenc kormányzása alatt" - mondta.



Mint fogalmazott, a hazájukhoz való hozzáállás sajátos, gyűlölik a hazát, amikor lehet elárulják, a múltban Moszkvában, most pedig Brüsszelben teszik ezt - fűzte hozzá.



A mai fiataloknak fontos tisztán látni, hogy kik voltak a múltban a valódi bűnösök és a valódi végrehajtók - húzta alá.



MTI