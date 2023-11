Európa süllyed

Az európai civilizáció Brüsszel sorozatos hibái miatt egyre mélyebb válságba került – mutatott rá Simicskó István (KDNP). Példaként arról beszélt: Németországban két templomot bezártak, a harangok Esztergomban szólnak a jövőben, hirdetve, hogy Magyarország komoly bástyája a kereszténységnek.

2023. november 6. 21:11

Simicskó István, a KDNP képviselője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2023. november 6-án. MTI/Kovács Attila

Beszélt arról is, hogy a háború kitörését elhibázott szankciók követték, és Brüsszel nem akarja megállítani a migrációt sem, kötelező migránskvótát akar keresztülvinni Magyarországon is - sorolta a problémákat.



A kormány álláspontja, hogy meg kell állítani a migrációt, a háború kapcsán pedig tűzszünetre és azonnali béketárgyalásokra van szükség - ismertette.



Üdvözölte az új nemzeti konzultációt, amellyel a kabinet kikéri az emberek véleményét a legfontosabb kérdésekben.



Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára úgy válaszolt: Európában az elitista hozzáállás szerint két választás között nincs szükség párbeszédre az emberekkel. A magyar kabinet szerint azonban érdemes párbeszédet folytani.



A migrációról sokféle döntés született már Európában, de az embereket senki sem kérdezte meg, a magyar kormányon kívül. A jövőjükről döntenek, nélkülük - mondta.



Beszámolt arról is, hogy a céltérségek közül egyedül Európa tárja ki a kapuit. Az ide érkezők jelentős része nem integrálódott, az ellátórendszerek sokkal terheltebbek, mint nyolc éve, de a legrosszabb változás a közbiztonság terén alakult ki - jelentette ki.



Európa nagyvárosaiban terrorpárti gyűléseket tartanak, a hatóságok sokszor tehetetlenek. Rámutatott: az új migrációs csomaggal át akarják írni az eddigi magyar menekültügyi szabályokat, de melyik magyar város akarna migránsgettókat? - tette fel a kérdést.

MTI