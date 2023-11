A haza védelmére készítik fel a fiatalokat

Simicskó István jelezte, a részt vevő fiatalok 70-75 százaléka a katonai hivatást választja a képzés után, ezzel a program támogatja a honvédség toborzómunkáját, utánpótlásbázisként is működik.

2023. november 8. 19:40

Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezetője beszédet mond a sportközpont átadásának egyéves évfordulóján, Szemere Miklós néhai országgyűlési képviselő tiszteletére, pedagógusoknak és kadétoknak rendezett lövészverseny díjátadóján a Szigetvár Honvédelmi Sportközpontban 2023. november 8-án. MTI/Katona Tibor

A Honvédelmi Sportszövetség küldetése, hogy olyan képességekkel vértezze fel a fiatalokat, amelyekkel adott esetben a hazájukat is meg tudják védeni - mondta a szervezet elnöke, a KDNP parlamenti frakcióvezetője Szigetváron szerdán.

Simicskó István a Szigetvár Honvédelmi Sportközpont átadásának egyéves évfordulóján Szemere Miklós (1856-1919) néhai országgyűlési képviselő tiszteletére pedagógusoknak és kadétoknak rendezett lövészverseny díjátadóján hangsúlyozta: e sajátos katonai előképzés tovább erősíti Magyarország biztonságát, védelmét, segíti a Magyar Honvédség, valamint a Honvédelmi Minisztérium munkáját.



A Honvéd kadét program 2017-ben három középiskolával indult, ma 150 középfokú oktatási intézményben 7200 kadét tanul, és egyre több iskola szeretne csatlakozni a képzéshez - tette hozzá.



Simicskó István jelezte, a részt vevő fiatalok 70-75 százaléka a katonai hivatást választja a képzés után, ezzel a program támogatja a honvédség toborzómunkáját, utánpótlásbázisként is működik.



A frakcióvezető a Szigetvár Honvédelmi Sportközpontról azt mondta, hogy Magyarország öt ilyen létesítményének egyike, és szinte teljes kihasználtsággal működik, a fiataloknak a lövészet mellett küzdősportok, technikai sportok gyakorlására is van lehetőségük kiváló mesterek, felkészítők iránymutatásával.



A politikus Szemere Miklóst méltatva kiemelte, hogy saját vagyonából építtette fel Magyarország első lövőházát 1903-ban Pestszentlőrincen, hogy az ifjúság "tanulja meg megvédeni a hazát".



Nagy Csaba, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról szólt, hogy a szigetvári sportközpont hiánypótló, ahhoz hasonló létesítmény nincs a Dél-Dunántúlon, "az átadón azonban még nem gondolták", hogy egy év elteltével már 169-en sportolnak itt.



A politikus reményét fejezte ki, hogy az intézmény szerepe egyre fontosabbá válik, s olyan sportkarrierek is kezdődhetnek itt, mint amilyen az Európa-bajnok pécsi sportlövő Csonka Zsófiáé.

MTI