Egyre nagyobb az igény az egyházi nevelési intézményekre

2023. november 9. 14:49

Semjén Zsolt – kdnp.hu

Az egyházi óvoda nem teológiai ismereteket ad át, de bizonyos vallásos érzékenységet, nyitottságot már a legkisebb korban is meg lehet éreztetni a gyerekekkel - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes csütörtökön Zalaegerszegen.

A politikus az egymilliárd forintos beruházással felújított és kibővített - a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásában működő - Szent Család Óvoda ünnepélyes átadásán arról is beszélt, hogy az óvoda nem gyermekmegőrző, hanem az ember legfogékonyabb korszakának alakítója.



Abban a korban, "amikor a testi képességeink, az intellektuális képességeink, az érzelmi intelligenciánk képessége megalapozódik", és kifejlődnek azok a készségek, amelyek aztán az embert egész életében meghatározzák - mondta.



Semjén Zsolt úgy vélekedett, az egyházi oktatási-nevelési intézmények különleges ereje, hogy "tisztában vannak az ember antropológiájával", test, szellem, lélek összetettségével, egységével. Az ilyen intézményekben a testet a tornaterem, a szellemet a könyvtár, a lelket a kápolna szimbolizálja.



Az iskola alapküldetése a szellem művelése, a célja a tudomány, a tudás, az ismeretek átadása. Az egyházi intézmények "rendkívüli többlete" a kápolna, ami a lelki, transzcendens nyitottság megalapozását kínálja - jegyezte meg a politikus.



Arra is kitért, hogy amikor Mindszenty József iskolát vagy óvodát avatott, mindig felhívta a figyelmet arra, hogy a keresztényeknek különleges ereje és példája van: Názáret, a Szent Család, a magyar keresztény állam megalapításakor pedig ott volt példaként a magyar szent család: Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre családja is.



Semjén Zsolt úgy fogalmazott: egyre nagyobb a szülői igény az egyházi nevelési intézményekre, az állam, az egyház és az önkormányzat csak eleget tesz a szülők akaratának. Ez a természetes, hogy helyreállt a dolgok normális rendje, Zalaegerszegen példaértékűen együttműködik az egyház, az önkormányzat és a magyar állam.



Vigh László országgyűlési képviselő (Fidesz) felidézte, hogy Mindszenty József hívta Zalaegerszegre a Notre Dame Női Kanonok és Tanítórendet, amely ma is működteti a néhai hercegprímásról elnevezett iskolát és gimnáziumot. Meglátása szerint az oktatási intézmény "egy kis oázis", amelyhez az óvoda az iskolai előkészítést szolgálja.



Balaicz Zoltán polgármester (Fidesz-KDNP) arra emlékeztetett, hogy 2014-ben indították el azt a városi programot, amelynek célja volt, hogy tíz év alatt valamennyi oktatási-nevelési intézményt felújítsanak. Az elképzelést szinte teljesen megvalósították mára, köztük a mintegy egymilliárd forintos beruházással, kormányzati, egyházi és önkormányzati együttműködésben felújított és kibővített Szent Család Óvoda is szerepel.



Kovácsné Ujj Andrea óvodavezető elmondta: az óvoda 1997-ben nyitotta meg kapuit, majd 2011-ben lett egyházi fenntartású intézmény. Kezdetben két csoportban 47, jelenleg öt csoportban 135 gyermeket nevelnek.



A felújított és kibővített zalaegerszegi óvodát Székely János megyés püspök áldotta meg.

MTI