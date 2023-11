A megújult templom a közösség erejét hirdeti

Soltész Mikor örömének adott hangot a szentmisén részt vevő gyerekek magas száma miatt és kiemelte: közös felelősség, hogy a fiatalok a következő években, évtizedekben is meg tudják tölteni a templomot.

A felújított Szent István-templomban Budakalászon 2023. november 12-én. MTI/Lakatos Péter

A most megújult templom a budakalászi közösség erejét hirdeti - mondta a Szent István-templom átadóján Soltész Miklós, a Miniszterelnökség (ME) egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap.

A jelen sokkal tartozik a múltnak, s ha ezt a tartozását ki ki egyenlíti, a jövőtől sem követelhet - utalt Jókai Anna író szavaira Göbl Richárd polgármester (2011 Egyesület), hozzátéve, hogy a felújítással adósságot törlesztettek.



A jelen sokkal tartozik a múltnak, s ha ezt a tartozását ki nem egyenlíti, a jövőtől sem követelhet - utalt Jókai Anna író szavaira Göbl Richárd polgármester (2011 Egyesület), hozzátéve, hogy a felújítással adósságot törlesztettek.



Hangsúlyozta: amikor Európa nyugati felében templomokat zárnak be, az iskolák faláról levétetik a feszületet, nem engedik rögzíteni az Európai Unió alaptörvényében a zsidó-keresztény múltra való hivatkozást, Budakalász templomot szépít és az épülő tereket katolikus szellemű élettel kívánja betölteni.



Szólt arról is, hogy a magyarok mindig ragaszkodtak templomaikhoz, és azáltal, hogy "állnak a templomaink, sőt meg is újulnak, igazoltuk, hogy jól sáfárkodtunk a Szent II. János Pál pápa által ránk bízott felelősséggel".



Forián-Szabó Gergely alpolgármester az MTI-nek elmondta, hogy a felújítás 39 millió forintba került, amelynek nagyobb részét, 33,5 millió forintot a Bethlen Gábor Alap biztosított, a hívek pedig 5,5 millió forint adománnyal támogatták a beruházást.



A felújítás során szigetelést kapott a templom, megújult a külső burkolat, és a bejáratoknál új előtetők épültek.

