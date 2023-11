A kormány a magyarok véleményét képviseli az EU-ban

Semjén Zsolt ténykérdésnek nevezte, hogy az iszlám migrációval dzsihadista harcosok tömege jön be Európába, ami kezelhetetlen biztonsági kockázatot jelent. A megoldás - tette hozzá -, hogy nem szabad beengedni az illegális bevándorlókat Európába.

Az Európai Unióban egyedül Magyarországon kéri ki a kormány az emberek véleményét a legfontosabb kérdésekben, és ezt képviseli az európai politika színpadán - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke kedden a Nógrád vármegyei Balassagyarmaton, sajtótájékoztatón.

A nemzeti konzultáció témáiból a migrációt, a családok védelmét és Ukrajna európai uniós csatlakozását emelte ki.



Semjén Zsolt kifejtette, Európában mindenkinek látnia kell, milyen súlyos következményei vannak annak a migrációnak, amelyet megfogalmazása szerint "nyugodtan nevezhetünk iszlám inváziónak is".



Ténykérdésnek nevezte, hogy az iszlám migrációval dzsihadista harcosok tömege jön be Európába, ami kezelhetetlen biztonsági kockázatot jelent. A megoldás - tette hozzá -, hogy nem szabad beengedni az illegális bevándorlókat Európába.



A kötelező elosztási kvóta képtelenség - hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes, példaként említve, hogy egy menekült nagy nehézségek árán valahogyan eljut Pakisztánból a németországi Hamburgba, ahol azt mondják neki, elviszik onnan Romániába. Három nap múlva újra Hamburgban lesz, hiszen nem lehet bezárni, rendőri vagy katonai őrizet alá helyezni - fűzte hozzá.



"Nincs olyan migrációhoz való jog, hogy valaki tetszés szerint eldönthesse, hogy a világ mely országában akar élni, annak az országnak a hozzájárulása nélkül" - jelentette ki. Hozzátette, ha veszélyben van valakinek az élete, a testi épsége, a lelkiismereti szabadsága, ha valaki faji, vallási, politikai ok miatt veszélyeztetett, joga van a védelemre az első biztonságos országban, addig, amíg a veszély fennáll.



Semjén Zsolt kedden a Kereszténydemokrata est című rendezvényen vett részt Balassagyarmaton, a Mikszáth Kálmán Művelődési Központban. Az eseményt megelőző sajtótájékoztatón a családok és a gyermekek védelméről is beszélt, kiemelve: "a gyermekvédelmi törvény nem a felnőttekről szól".



A felnőttek a magánéletükben azt csinálnak, amit akarnak, de a magyar állam a gyermekek védelmében nem engedheti meg, hogy bármilyen szexuális jellegű szervezet agitációt folytasson óvodában, iskolában, mert a gyermek szexuális felvilágosítása a szülőre tartozik - mondta.



A nemzeti konzultáció tekintetében említette az Oroszországgal szembeni tizenkettedik uniós szankciós csomagot is. A miniszterelnök-helyettes rámutatott: hogy lehetne szó ennek elfogadásáról, amíg nem elemezték, hogy az előző tizenegynek mi volt a hatása?



És hogy lehet szó további pénzügyi segítségről Ukrajnának, amíg nem számol el az eddigi tengernyi támogatás felhasználásával?



Hozzátette, a magyar kormány nem tartja reálisnak Ukrajna uniós csatlakozását, mivel az ország háborúban áll, és "azt sem tudni, hol van a határa, kikből áll a népessége".



Semjén Zsolt leszögezte, Ukrajnának vissza kell adnia az ott élő magyarok szerzett jogait.

