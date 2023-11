Éljen Petőfi!

Jelenet a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Éljen Petőfi! című előadásának próbáján a Müpában 2023. november 14-én. A Petőfi Sándor életéről készült táncszínjátékot Zsuráfszky Zoltán rendezte, koreografálta Zs. Vincze Zsuzsa társrendező-koreográfus, a bemutató 2023. november 15-én lesz. MTI/Lakatos Péter

Éljen Petőfi! címmel látható táncszínjáték a költő életéről szerdán és csütörtökön a Müpa Fesztivál Színházában a Petőfi Sándor születésének bicentenáriuma alkalmából rendezett emlékévben.

Petőfi neve és a népi kultúra, a magyar népdal és a nép költőjének életműve elválaszthatatlanok egymástól - olvasható a Magyar Nemzeti Táncegyüttes MTI-hez eljuttatott közleményében.



Azt írják, a költő versei legszebb népdalaink szövegeiként a mai napig fennmaradtak; sokan nem is tudják, hogy egy régi stílusú népdalt hallgatva éppen egy Petőfi-vers szövegét hallják.



A Müpa 2023/24-es évadában az évad együttesének választott Magyar Nemzeti Táncegyüttes látványos, színes táncképekkel, gyakran vidám táncjelenetekkel idézi meg a költő kalandos, rövid életútját legújabb ifjúsági táncszínjátékában.



A darabban Herczegh Péter, a Nemzeti Színház színművésze személyesíti meg Petőfit, ő vezeti végig a nézőket az életúton. A születés után a diákévek következnek, majd a vándorszínészlét szépségei, miközben A helység kalapácsa emblematikus alakjait, jeleneteit is megidézik. Nem maradhat ki a darabból az 1848-as forradalom, március tizenötödike eufóriája, ahogy a véres csaták sem, és az utolsó versek is helyet kaptak a produkcióban.



A közleményben Zsuráfszky Zoltán rendező-koreográfus szavait idézik, aki azt mondta: az előadás Petőfijének gondolatai, vívódásai néha párhuzamosan jelennek meg a szöveges és táncos epizódokban. Időnként a kronologikus sorrendet is megbontják, hogy élvezetes, sodró lendületű produkció szülessen.



"Nagy lelkesedéssel dolgoztunk azon, hogy közelebb hozzuk a mai fiatalokhoz is a magyar költészet géniuszát, hogy rádöbbenhessenek ők is arra, hogy Petőfi milyen modern volt, mennyi szellemesség, mennyi vidámság és persze forradalmi szenvedély lakozott benne" - idézik Zs. Vincze Zsuzsa társrendező-koreográfus szavait.



Kiemelik, az alkotópáros által megálmodott táncszínjáték egyszerre könnyed és szórakoztató, ugyanakkor a magyarságról, identitásról és kultúráról gondolkodó és gondolkodtató, nagyszabású munka.

