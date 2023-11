Kint vagyunk az Európa-bajnokságon

Kínkeserves meccsen, az utolsó utáni pillanatban egyenlítve harcolták ki a mieink a jövő évi Európa-bajnokságra való kijutást.

Utoljára frissítve: 2023. november 16. 20:40

2023. november 16. 17:50

A magyar csapat tagjainak gólöröme a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezők kilencedik fordulójában, a G csoportban játszott Bulgária - Magyarország mérkőzésen a szófiai Vaszil Levszki Nemzeti Stadionban 2023. november 16-án. A találkozó 2-2-es döntetetlenre végződött, a magyar válogatott kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra. MTI/Illyés Tibor

A 78. percben 11-est kapnak a bolgárok, belövik: 2:1

Az 57. percben Kerkez fölösleges szabálytalanságot követett el: második sárgalapjával bepirosodóot: 10-e maradtunk mi is.

A bíró VAR-döntése: visszavonta a piros lapot, maradtak 10-e a bolgárok.

A 38. percben a kitörő Bodkát buktatták: újabb kiállítás: 9-re fogyatkoztak a bolgárok.

A 35. percben második lapját kapta egy bolgár játékos: emberelőnybe kerültük.

A 24. percben akcióból rúgtak gólt a bolgárok: a 14 méterről szálló lövésbe Lang beletette a labdát, Dibusz hiába vetődött: egy-egy.

A 9. percben Szoboszlai szabadrúgásból belőtte a labdát a kapu elé, Ádám Martin belette a fejét: null-egy.

Csoboth Kevin pályafutása során először kapott helyet kezdőként a magyar labdarúgó-válogatottban, amely közép-európai idő szerint 18 órától Bulgária vendége lesz Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen.

Marco Rossi szövetségi kapitány - ahogy a sorozat eddigi összes találkozóján - a kapuban az éppen 33. születésnapját ünneplő Dibusz Dénesnek szavazott bizalmat, előtte pedig Willi Orbán és Fiola Attila sérülése miatt Botka Endre szerepel Lang Ádám és Szalai Attila mellett.



A középpályán Nagy Ádámnak és Styles Callumnak kell megszűrnie az ellenfél akcióit, míg a széleken Kerkez Milos és Nego Loic szerepel majd. A támadó trióban Varga Barnabás hiányában Ádám Martin lesz az ék, míg őt a csapatkapitány Szoboszlai Dominik mellett a nemzeti együttesben először kezdő Csoboth Kevin segíti. Az újpesti támadó hetedszer öltheti magára a címeres mezt, de most először kezdőként.



Zárt kapus mérkőzés ellenére a rendőrség hatalmas létszámban vonult fel, még vízágyú is bevetésre készen állt, a Vaszil Levszki Nemzeti Stadiont pedig hermetikusan elzárta a bolgár szurkolók bejelentett tüntetése miatt, amelyhez néhány magyar drukker is csatlakozott.



A lengyel Daniel Stefanski sípjelére kezdődik majd a bolgár-magyar mérkőzés, melyet az M4 Sport és a Kossuth Rádió élőben közvetít. A csoportjában veretlenül éllovas nemzeti együttes már döntetlennel is bebiztosítja Eb-részvételét, míg győzelemmel biztosan csoportelsőként zár.

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata:

Dibusz - Botka, Lang, Szalai A. - Nego, Nagy Á., Styles, Kerkez - Csoboth, Szoboszlai - Ádám

Bolgár szurkolók a szófiai Vaszil Levszki Nemzeti Stadion környékén a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezők kilencedik fordulójában, a G csoportban játszott Bulgária - Magyarország mérkőzés előtt 2023. november 16-án. MTI/Szigetváry Zsolt

