Hazánk függetlensége nem lehet alku tárgya

2023. november 18. 14:36

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a KDNP országgyűlési képviselője beszédet mond a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség tisztújító kongresszusán a Hungexpón 2023. november 18-án. MTI/Koszticsák Szilárd

Magyarország függetlensége nem lehet alku tárgya, ezért el kell utasítani a migránskvótákat és migránsgettókat - jelentette ki Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Fidesz 30., tisztújító kongresszusán szombaton, Budapesten.

A KDNP országgyűlési képviselője, a párt parlamenti frakcióvezető-helyettese emlékeztetett: a magyar baloldal politikusai - köztük Gyurcsány Ferenc, Dobrev Klára, Kunhalmi Ágnes és Karácsony Gergely - arról beszéltek korábban, hogy a migránsok képében "békés, integrálódni vágyó, ünneplő tömeg érkezett", illetve hogy álprobléma a migráció.



A politikus szerint érdemes tisztán látni, hogy "a magyar baloldal Brüsszelben mindent megszavazott, ami a migrációt erősíti, és Budapesten semmit sem szavazott meg, ami az illegális migrációt megakadályozza".



"Ha rajtuk múlna, újranyitották volna a menekülttáborokat Debrecentől Bicskéig, Kiskunhalastól Békéscsabáig" és "már szinte minden magyar településen élnének letelepített illegális migránsok, a nagyvárosokban pedig nálunk is no-go zónák lennének - fogalmazott.



Emlékeztetett: a kormány konzekvensen azt az álláspontot képviselte, hogy az illegális migráció veszélyezteti a közbiztonságot, az emberek mindennapi biztonságát, márpedig szerinte utóbbi téren nagy eredményeket ért el Magyarország 2010 óta.



Kifejtette: itt van hatályban "Európa legszigorúbb büntető törvénykönyve", jelentősen emelték a rendőrök létszámát, két tucat új rendőrőrsöt hoztak létre és megháromszorozták a rendészetre, közbiztonságra rendelkezésre álló költségvetési forrásokat. Az évente elkövetett bűncselekmények száma majdnem a harmadára esett vissza, amivel Magyarország bekerült a világ húsz legbiztonságosabb országa közé - hívta fel a figyelmet.



Közölte: köszönet illeti a magyar rendőröket és a magyar határvadászokat, ugyanis nyolc év alatt egymillió illegális határátlépési kísérletet akadályoztak meg, és "a mai kor végvári vitézei" viszontagságos körülmények között is védik a magyar határt.



Emlékeztetett: a magyarok 2015-ben előrevetítették, újra fel fognak épülni az Európai Unió belső határai, ha nem védik meg a külső határokat, hogy a növekvő migráció növelni fogja a terrorveszélyt, a no-go zónák számát, s hogy kerítés nélkül nincs külső határvédelem, valamint, hogy az illegális migrációt előbb-utóbb a szervezett alvilág fogja irányítani.



Magyarországnak igaza lett, "Brüsszel azonban süket a problémákra, és ideológiai vakságban szenved" - mondta, és figyelmeztetett: "most arra lenne szükség, hogy szembenézzünk a valósággal", és hogy "vegyük elő a józan eszünket, és ne menjünk tovább a hibás úton".



Kijelentette: Brüsszelben változásra van szükség, és bár Magyarország és Lengyelország tiltakozását Brüsszel erőből lesöpörte, de "jövő év június 9-én már nem lehet lesöpörni az emberek szavazatait".



Magyarország függetlensége nem lehet alku tárgya, ezért el kell utasítani a kvótákat, a migránsgettókat. Magyarország nem lesz bevándorlóország, megvédi nemzeti szuverenitását, mert "Magyarország a magyaroké" - húzta alá.



MTI