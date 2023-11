A sóskúti Kisboldogasszony-templom

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a kormány 140 millió forintos támogatásából külsőleg megújult sóskúti Kisboldogasszony templomban tartott hálaadó szentmise után 2023. november 19-én. MTI/Bruzák Noémi

A kormány 140 millió forintos támogatásából megújult a sóskúti Kisboldogasszony-templom - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Pest vármegyei Sóskúton vasárnap.

Soltész Miklós a helyi nemzetiségi közösség hitélete szempontjából jelentős szerepet betöltő templom külső megújulása alkalmából tartott hálaadó szentmise után arról beszélt, a kormánynak törekednie kell arra, hogy a hazait szolgálja, a hazai munkaerőt, a hazai tudást.



"Nekünk továbbra is a nemzet hagyományait és a hitet, a nemzetiséget is meg kell őrizni azokon az épületeken keresztül, amelyeket mostanában felújítunk" - fűzte hozzá az államtitkár.



Soltész Miklós elmondta, hogy Budapest olyan nevezetességei, mint a közgazdasági egyetem, a Pesti Vigadó, az Operaház, a Lánchíd, a Szent István-bazilika és az Országház is - sok más épület mellett- a sóskútiaknak köszönheti szépségét, állékonyságát.



Úgy értékelt: a katolikus templom felújítása felfogható egy adósság törlesztésének a sóskútiak felé, akik a nemzet fővárosát szolgálták; ezzel a nemzet tartozott a sóskútiaknak. A hálaadó szentmisét Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke celebrálta.

