Szerbiában nagyot léphet a továbbjutás felé a Fradi

A második helyen álló zöld-fehérek sikerükkel mindenképpen legalább megőriznék a továbbjutást érő pozíciójukat. Ezen felül azért létfontosságú a három pont begyűjtése a négyesben pont nélkül sereghajtó szerb rivális vendégeként, mert az utolsó körben jóval nehezebb feladat vár a magyar bajnokra, tekintve, hogy az idén döntős Fiorentina érkezik a Groupama Arénába.

2023. november 29. 13:04

fradi.hu

A Ferencváros csütörtökön nagy lépést tehet a továbbjutás felé, ha legyőzi a Cukaricki csapatát Leskovacban a labdarúgó Konferencia-liga ötödik fordulójában.

A Ferencváros azonban nem várhatja magabiztosan a találkozót, mivel az elmúlt hetekben hullámvölgybe került: legutóbbi négy összecsapásán nyeretlen maradt. A fővárosi együttes visszaesése szorosan összefügghet magyar válogatott támadójának, az idényben október végéig húsz alkalommal eredményes Varga Barnabásnak a sérülésével. A nyáron a Pakstól megszerzett gólkirály eddig hét összecsapást hagyott ki, ebből az előző négy meccsen mindössze háromszor talált be az FTC. A magyar középcsatár hiányában elsőszámú helyettese, Aleksandar Pesic hatszor kapott szerepet és két gólt szerzett, ami elmarad poszttársa teljesítményétől.



A szerb élvonalban sorozatban háromszor bronzérmes Cukaricki noha múlt hétvégén lezárta négy mérkőzésen át tartó kudarcszériáját, szintén rossz formában van. A belgrádi gárda 15 forduló után húsz pontjával mindössze hetedik helyen áll hazája bajnokságában, húszpontos hátránya pedig behozhatatlannak tűnik az éllovas Partizan Beograddal szemben, de kilencpontos lemaradása is tetemes a harmadik Topolya mögött.



Ugyan a Cukaricki négy vereséggel rajtolt a harmadikszámú európai kupasorozat csoportkörében, de korántsem esélytelen a továbbjutásra, így minden bizonnyal nagy elszántsággal küzd majd. Ha a szerbek felülmúlják a Ferencvárost és két hét múlva a Genket is, akkor a Fiorentina segítségével még elérhetik az egyenes kieséses szakaszt: amennyiben az olasz csapat is megveri a Cukaricki mindkét közvetlen riválisát, akkor a firenzeiek mögött mindhárom együttes hat ponttal zárna, de az egymás elleni eredményeknek köszönhetően a Cukaricki lépne tovább.



A Ferencváros és a Cukaricki a nyitófordulóban már összemérte az erejét Budapesten, ahol ugyan a vendégek szereztek vezetést, azonban a magyarok viszonylag könnyedén és megérdemelten fordítottak.



A csoport másik találkozóján a Fiorentina a Genket fogadja. A lila-fehérek győzelemmel bebiztosítanák a továbbjutásukat, a Ferencváros esetleges pontvesztésével pedig a nyolcaddöntőt érő csoportelsőségüket is.



Az FTC otthon zárja a csoportkört, december 14-én a Fiorentinát látja vendégül. A négyesből az első a nyolcaddöntőbe jut, a másodiknak pedig játszania kell az Európa-liga egyik csoportharmadikjával a 16 közé kerülésért.

Konferencia-liga, csoportkör, F csoport, 5. forduló:



csütörtök:



Fiorentina-Genk 21.00

Cukaricki-Ferencvárosi TC, Leskovac 21.00

A tabella:



1. Fiorentina 4 2 2 - 11- 4 8 pont

2. Ferencváros 4 1 3 - 6- 4 6

3. KRC Genk 4 1 3 - 5- 3 6

4. Cukaricki 4 - - 4 1-12 0

Korábbi eredmények:



1. forduló (szeptember 21.):



Ferencvárosi TC-Cukaricki 3-1 (2-1)

KRC Genk-Fiorentina 2-2 (1-2)



2. forduló (október 5.):



Cukaricki-KRC Genk 0-2 (0-2)

Fiorentina-Ferencvárosi TC 2-2 (0-1)



3. forduló (október 26.):

KRC Genk-Ferencvárosi TC 0-0

Fiorentina-Cukaricki 6-0 (3-0)



4. forduló (november 9.):



Ferencvárosi TC-KRC Genk (belga) 1-1 (0-0)

Cukaricki (szerb)-Fiorentina (olasz) 0-1 (0-1)

A további program:



6. forduló (december 14.):



KRC Genk-Cukaricki 18.45

Ferencvárosi TC-Fiorentina 18.45



MTI