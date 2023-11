A szuverenitás megőrzendő kincsünk

Simicskó István a nemzeti konzultációt és a szuverenitásvédelmet érintő fórumot megelőző sajtótájékoztatón jelezte: azért tart tizenharmadik alkalommal is nemzeti konzultációt a kormány, hogy nemzeti sorskérdések eldöntésében megismerje az emberek véleményét.

Meg kell tartani és meg kell becsülni az elérteket, mert a nemzeti szuverenitást elveszíteni könnyű, visszaszerezni viszont nagyon nehéz - jelentette ki a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője szerdán Mohácson.

Látható, milyen módon változik a világ, alakul át Európa etnikai, vallási térképe, demográfiai helyzete, Brüsszel mégsem tekinti veszélyforrásnak, és nem is orvosolja az ezekből eredő problémákat - mondta.



Hozzátette: ehelyett Magyarország nemzeti szuverenitását kétségbe vonva egyfajta központi hatalomként kezd működni, utasításokat, direktívákat ad, komoly veszélyt jelentve az ország nemzeti függetlenségére és keresztény értékrendjére.



Emiatt is van szükség arra, hogy a magyar emberek hallathassák hangjukat, és egy nemzeti konzultációval üzenhessék meg: "igenis, a magyar emberek ott állnak a kormány mögött, amikor a nemzeti szuverenitás védelméről van szó" - mutatott rá.



Úgy vélekedett, hogy a felgyorsult globalizáció, a migráció, a háború, sok biztonsági kockázat mellett a magyarok kötelessége, hogy a szüleik által rájuk hagyott nemzeti szuverenitást, függetlenséget megőrizzék.



Utalt arra: a magyar történelem többször is megmutatta, hogy a nemzeti függetlenséget, szuverenitást elveszíteni nagyon könnyű, ugyanakkor Magyarország függetlenségének, önrendelkezésének visszaszerzéséhez szabadságharcokat kellett megvívni és emberáldozatokat kellett meghozni.



Mivel a szuverenitást elveszíteni könnyű, visszaszerezni viszont nagyon nehéz, meg kell tartani és meg kell becsülni azt, amit elértünk. Ennek megerősítését szolgálja a nemzeti konzultáció - hangsúlyozta Simicskó István.

