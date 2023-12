A Bátrak Ligájával erősödtek a résztvevők

Simicskó István - aki a KDNP frakcióvezetője - az eseménysorozat 43., dombóvári versenyének díjátadóján hozzátette: a versengést 2018-ban indították el azért, mert a fiataloknak ma is szükségük van azokra a képességekre, amelyekkel megismerik önmagukat, legyőzik gyengeségeiket.

2023. december 8. 09:28

Simicskó István, a rendező Honvédelmi Sportszövetség elnöke, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési frakcióvezetője beszédet mond a Bátrak Ligája eseménysorozat 43., dombóvári versenyén 2023. december 7-én.

A Bátrak Ligája versenyen a résztvevők fizikuma és a csapattagok összetartozásának érzése is erősödött - mondta a rendező Honvédelmi Sportszövetség elnöke csütörtökön Dombóváron.

A Honvédelmi Sportszövetség alapvető rendeltetése, hogy "tehetséges fiataljainkat fizikai aktivitással, egyfajta honvédelmi előképzéssel, értelmes versenyekkel képezzük és erősítsük" az életre - fogalmazott.



Utalt arra, hogy a verseny szervezésében kadétok is segédkeztek. Felidézte, 2017-ben három középiskola jelentkezett arra, hogy részt vesz a kadétképzésben, ma csaknem 150 iskolával van szerződése a honvédségnek, és közel tízezer középiskolás diák vett részt a képzésben. A honvédség húszezer fős, tényleges állományának felét kitehetnék a kadétok - jegyezte meg.



Azt mondta, a hadsereg "erősödő pályán van", fejlődik technikában és eszközparkban. A kadétképzés sikeres, a legfontosabb utánpótlásbázisa a honvédségnek - hangoztatta.



Simicskó István arról is beszélt, hogy sok fiatal - és felnőtt - egyre inkább a virtuális világban éli az életét, "az okoseszközök csapdájába is kerülhetünk". Kell a fizikai aktivitás, bár a virtuális világ is veszélyes küzdőtér - fűzte hozzá.



Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője a köszöntőjében a többi között kiemelte: az oktatásban fontos a sport, a mozgás, ezért is van mindennapos testnevelés, ezért próbálják megteremteni az edzéslehetőségeket szinte minden sportágban. A Bátrak Ligája mindenhol népszerű, élményszerű verseny - mondta.

MTI