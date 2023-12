A Fiorentina ellen a tavaszi folytatás a tét

A Ferencváros nem várhatja magabiztosan a találkozót, mivel az elmúlt hetekben hullámvölgybe került: legutóbbi nyolc összecsapásából mindössze kettőt nyert meg.

A Ferencváros csütörtökön annak reményében fogadja a Fiorentinát a labdarúgó Konferencia-liga utolsó, hatodik fordulójában, hogy kiharcolja a tavaszi folytatást.

A második helyen álló zöld-fehérek sikerükkel nemcsak a továbbjutásukat biztosítanák be, hanem meg is előznék a kétpontos előnnyel éllovas olasz együttest, így csoportgyőztesként csak a márciusi nyolcaddöntőben folytatnák a szereplésüket. A döntetlen biztos továbbjutást érne Dejan Stankovic vezetőedző csapatának, viszont másodikként februárban pályára kellene lépnie a 16 közé jutásért az Európa-liga egyik csoportharmadikja ellen.



Ha a már továbbjutott firenzei együttes győzne a Groupama Arénában, úgy a magyar bajnoknak nem a saját kezében lesz a sorsa, ugyanis így a csoport másik mérkőzésén a belga Genk hazai pályán a pont nélkül sereghajtó szerb Cukaricki legyőzésével pontszámban utoléri a Ferencvárost. Ez esetben pedig - mivel az egymás elleni eredmény a két döntetlen nyomán nem dönt a felek között - a gólkülönbség határozna a továbbjutásról. Mivel ebben a mutatóban jelenleg kettővel jobb a Ferencváros, így a kétgólos veresége esetén már bármilyen genki siker a kupabúcsút eredményezné, ahogy a kétgólos belga győzelem és a minimális ferencvárosi kudarc is.



Az igazán érdekes helyzet akkor alakulna ki, ha magyar csapat eggyel kapna ki, míg a belga eggyel nyerne, így a gólkülönbség is egyenlővé válna. A két 1-0-s meccs ebben a leosztásban az FTC továbbjutását jelentené több szerzett góljának köszönhetően, csakhogy ha az 1-0-s ferencvárosi kudarchoz 2-1-es genki siker párosul - vagy 2-1-es FTC-vereséghez 3-2-es genki győzelem - akkor minden mutatóban azonosság alakulna ki a két csapat között. Nem döntene az idegenben szerzett gólok száma az összes csoportmeccset figyelembe véve, a több győzelem és a több idegenbeli győzelem sem. A mérleg nyelvét így a sportszerűség billentené el, ebben jelenleg jobb a Ferencváros, mert 12 sárga lapja van, míg a belgáknak 15 sárga és egy piros, ami hatpontos magyar előnyt jelent.



A Ferencváros nem várhatja magabiztosan a találkozót, mivel az elmúlt hetekben hullámvölgybe került: legutóbbi nyolc összecsapásából mindössze kettőt nyert meg. A fővárosi együttes visszaesése szorosan összefüggött magyar válogatott támadójának, az idényben október végéig húsz alkalommal eredményes Varga Barnabásnak a sérülésével. A nyáron a Pakstól megszerzett gólkirály tíz összecsapást hagyott ki, a magyar középcsatár hiányában pedig elsőszámú helyettese, Aleksandar Pesic kilencszer kapott szerepet és három gólt szerzett, ami elmarad poszttársa teljesítményétől, igaz, a Konferencia-liga előző fordulójában a szerb csatár rendkívül fontos győztes gólt szerzett a Cukaricki vendégeként a 98. percben.



Varga Barnabás vasárnap ugyan visszatért, az utolsó bő húsz percre becserélték Pesic helyére, de csapatán ő sem tudott segíteni a listavezető Paks otthonában, ahol a fővárosiak 3-2-re kikaptak, így 2016 óta először nem az élen töltik majd a téli szünetet a magyar élvonalban.



Ezzel szemben a Fiorentina jó formában várja az összecsapást, mivel legutóbbi négy tétmérkőzésén veretlen maradt, előző hét találkozójából pedig csupán egyszer maradt alul, így hetedik helyen áll a Serie A-ban, de versenyben van a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért is tekintve, hogy mindössze egyetlen pont a lemaradása a negyedik AS Romával szemben. A firenzei klubnak az okozhat nehézséget, hogy kulcsjátékosai közül nem számíthat eltiltás miatt az olasz válogatott Cristiano Biraghira, aki a védelem bal oldaláról fog hiányozni.



A Ferencváros és a Fiorentina a második fordulóban már összemérte az erejét Olaszországban, ahol ugyan a vendégek az idény egyik legjobb játékát produkálva kétgólos előnybe kerültek, de a Konferencia-ligában idén döntős rivális az utolsó harminc percre beszorította a magyar bajnokot és végül a hosszabbításban egyenlített.



A négyesből az első a nyolcaddöntőbe jut, a másodiknak pedig játszania kell az Európa-liga egyik csoportharmadikjával a 16 közé kerülésért. Az európai kupasorozatok sorsolását hétfőn rendezik Nyonban a tavaszi folytatásra.

Konferencia-liga, csoportkör, F csoport, 6. (utolsó) forduló:

csütörtök:

KRC Genk (belga)-Cukaricki (szerb) 18.45

Ferencvárosi TC-Fiorentina (olasz) 18.45

A tabella:

1. Fiorentina 5 3 2 - 13- 5 11 pont - már továbbjutott

2. Ferencváros 5 2 3 - 8- 5 9

3. KRC Genk 5 1 3 1 6- 5 6

4. Cukaricki 5 - - 5 2-14 0

Korábbi eredmények:

1. forduló (szeptember 21.):

Ferencvárosi TC-Cukaricki 3-1 (2-1)

KRC Genk-Fiorentina 2-2 (1-2)

2. forduló (október 5.):

Cukaricki-KRC Genk 0-2 (0-2)

Fiorentina-Ferencvárosi TC 2-2 (0-1)

3. forduló (október 26.):

KRC Genk-Ferencvárosi TC 0-0

Fiorentina-Cukaricki 6-0 (3-0)

4. forduló (november 9.):

Ferencvárosi TC-KRC Genk 1-1 (0-0)

Cukaricki-Fiorentina 0-1 (0-1)

5. forduló (november 30.):

Fiorentina-KRC Genk 2-1 (1-1)

Cukaricki-Ferencvárosi TC 1-2 (1-0)



