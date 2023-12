Konferencia-liga: Fradi-Fiorentina – 10. perc: null-null

Firenzében döntetlen ért el a Fradi az olasz csapat ellen, ez azonban nem jelenti azt, hogy itthon fölényes győzelemre esélyes. Több mindennek kell sikerülnie ahhoz, az FTC megverje a Fiorentinát a Groupamában.

Utoljára frissítve: 2023. december 14. 19:18

2023. december 14. 18:02

Ferencváros szurkolók a labdarúgó Konferencia-liga csoportkörének hatodik, utolsó fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Fiorentina mérkőzés előtt a Groupama Arénában 2023. december 14-én. MTI/Vasvári Tamás

A sérülése után vasárnap visszatért Varga Barnabás kezdőként kap lehetőséget a Ferencváros labdarúgócsapatában, amely ma 18.45-től az olasz Fiorentinával találkozik a Konferencia-liga hatodik, utolsó fordulójában.

A magyar válogatott középcsatára csereként bő húsz percet játszott a paksi bajnoki rangadón, most azonban már a kezdőbe jelölte őt Dejan Stankovic vezetőedző. A sérülésektől tizedelt magyar bajnok kezdőjében a szélekről Marquinhosnak és Katona Bálintnak kell majd segítenie a visszatérő támadót, de a középpályán Kristoffer Zachariassen is támadó szellemű labdarúgó.



A Ferencváros-Fiorentina mérkőzés a portugál Luis Godinho sípjelére 18.45-kor kezdődik a Groupama Arénában. A magyar bajnok győzelemmel csoportelsőként a nyolcaddöntőben folytathatja a szereplését, döntetlennel pedig februárban játszania kell a 16 közé jutásért. Ha viszont kikap, akkor - a csoport másik meccse eredményének függvényében - akár ki is eshet. A találkozót az M4 Sport és a Kossuth Rádió élőben közvetíti.

A Ferencváros kezdőcsapata:

Dibusz - Makreckis, Cissé, Aaneba, Civic - Abu Fani, Esiti - Katona, Zachariassen, Marquinhos - Varga B.

