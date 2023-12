A családok legyenek a középpontban

Utoljára frissítve: 2023. december 21. 15:56

2023. december 21. 11:39

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) nemzetközi sajtótájékoztatót tart a Kormányinfó keretében a Karmelita kolostorban 2023. december 21-én. A kormányfő mellett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (b) és Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára (j). MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A cél 2024-ben az, hogy a nagy küzdelmek helyett inkább a családok legyenek megint a politika középpontjában - jelentette ki a miniszterelnök csütörtökön Budapesten nemzetközi sajtótájékoztatón.

Orbán Viktor azt mondta, ha 2023-ban azért küzdöttek és dolgoztak az emberek Magyarországon, hogy amit már korábban elértek, ne veszítsék el, 2024-től azt reméli a kormány, hogy az előrelépés érdekében dolgozhasson az ország.



Értékelése szerint 2023 a nagy küzdelmek éve volt: itt volt a háború, a növekvő terrorfenyegetés, a migráció, az infláció és Brüsszel.



Kifejtette, a kormány céljai világosak voltak: a háború esetében Magyarországnak ki kell maradnia a konfliktusból, az Európában felerősödött terrorfenyegetést mindenképpen távoltartani az országtól, a migrációt megfékezni, az inflációt letörni és Brüsszellel megegyezni, "dacára a folyamatos gáncsoskodásnak".



A miniszterelnök elmondta, az infláció, a háború, a migráció és a terrorfenyegetés kérdésében sikerrel jártak, amit célul tűztek ki, el is érték.



Hozzátette: nagy küzdelmet folytattak a magyar családok is idén, mert a háború magával hozta a szankciókat, az energiaáremelést, ami veszélybe sodorta a nyugdíjak és a bérek értékét.



A nyugdíjak értékét teljes egészében sikerült megvédeni, de úgy látszik, hogy a béreket is nagyobb arányban sikerült megvédeni, mint ahogy az év közepén látszott, amikor volt egy 4-5 százalékos féléves reálbércsökkenés, amit év végére talán egy százalék alá tudnak szorítani - mondta.



A kormány eddig bejelentett, az előrelépésért tett intézkedései között említette az új lakásprogramot, hangsúlyozva: bíznak abban, hogy a csok plusz sok tízezer családnak jelent előrelépési lehetőséget.



Emlékeztetett: elfogadták a munkaadók és a munkavállalók által kötött megállapodást, ami a minimálbérek 10, illetve 15 százalékos emelésére vonatkozik.



Kitért arra is, hogy a kormány a nyugdíjak értékét garantálja, sőt, miután az infláció mértékét magasabbra becsülték, mint amekkora valójában lesz, a nyugdíjak értéke némileg emelkedhet.



Orbán Viktor hangsúlyozta: a jövő év politikai céljainak középpontjában az európai parlamenti választások állnak. Úgy értékelt: elég általános vélekedés Magyarországon, hogy Brüsszelben a bürokraták "egy buborékban élnek", "Brüsszel vak", nem látja a valóságos életet, és elrugaszkodik azoktól a problémáktól, amelyekkel nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában küzdenek az emberek.



A 2024-es EP-választások céljának ezért azt nevezte, hogy kinyissuk Brüsszel szemét, lássa a valóságot, és képes legyen arra, hogy kijavítsa azokat a vezetési hibákat, amelyeket 2023-ban elkövetett.



Orbán Viktor az idei évet a nagy küzdelmek évének, 2024-et pedig a nagy tervek évének nevezte, hozzátéve, hogy az EP-választásokon megpróbálnak Brüsszelben jelentős politikai változást elérni.



Bejelentette: hároméves bérfejlesztési program indulhat a tanároknak és az óvónőknek, januártól várhatóan 32,2 százalékkal emelkedik a pedagógusok átlagjövedelme.



Orbán Viktor úgy fogalmazott: "ha a feltételek teljesülnek, és ehhez közel vagyunk, akkor egy hároméves bérfejlesztési programot is meg tudunk indítani a tanárok és az óvónők esetében."



Kérdésre válaszolva elmondta: a pedagógusbéremeléshez "egy jogi aktus még hiányzik", Magyarországnak kapnia kell Brüsszelből egy levelet, amely biztosítja a kormányt, hogy a béremelés bizonyos százalékát Brüsszel ki fogja fizetni. Ha a levél megérkezik, a kormánynak kész terve van, hogy mit fog tenni.



A programban 2024. január 1-jétől - vagyis a februári fizetésekben látható módon - 32,2 százalékos béremelést akar a kormány végrehajtani. "Ennél kisebb mértékű, de jelentősebb" emelés lesz 2025. és 2026. január 1-jétől - tette hozzá.



A béremelési program végén a pedagógusok átlagfizetése 800 ezer forint lesz - mondta.



Megjegyezte: az említett bérek átlagok, a teljesítmény és a földrajzi elhelyezkedés alapján lesznek majd különbségek.



Kijelentette: biztos kudarc lesz a vége a szerdán elfogadott új migrációs brüsszeli paktumnak.



Amíg az Unió nem szánja rá magát, hogy kimondja, amit Magyarország, hogy aki akármilyen jogcímen a területére akar jönni, annak először kérelmeznie kell ezt, a döntésre pedig az határain kívül kell várakoznia, addig akármilyen csomagokat alkot, mindig kudarc lesz a vége.



"Hegyek vajúdnak és egér fog születni, és az se kifelé szalad az unióból, hanem befelé" - fogalmazott.



A miniszterelnök meggyőződése, hogy a magyar szabályozás a "mintaszabályozás", az egyetlen bizonyítottan működő szabályozás ma egész Európában, amit nem támadnia kellene Brüsszelnek.



A miniszterelnököt a sajtótájékoztatón arra kérték, reagáljon a lengyel köztelevízió vezérigazgatójának felmentésére. Orbán Viktor jelezte, nem akar beavatkozni Lengyelország ügyeibe, de a vita, ami zajlik, nem korlátozódik Lengyelországra. A nyugati demokratikus világban történnek furcsa dolgok, van olyan nagy nyugat-európai "mintademokrácia", ahol, az egyik legesélyesebb elnökjelöltet bírósági akadályokkal akarják elgáncsolni, és előfordulhat, hogy egy jelentős parlamenti képviselettel rendelkező párt nemzetbiztonsági megfigyelés alatt áll.



"Valami kór rágja" a nyugati demokráciák szervezetét - mondta, megjegyezve, ha mindez Magyarországon történne meg, talán már a NATO-csapatok is bevonultak volna.

