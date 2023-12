Megvertük a németeket

2023. december 21. 21:59

A mieink a győzelem után a Császár-Komjádi Sportuszodában 2023. december 21-én. MTI/Szigetváry Zsolt

A magyar férfi vízilabda-válogatott 16-10-re legyőzte a német csapatot a budapesti E.ON Kupa csütörtöki zárónapján, így a második helyen végzett a spanyolok mögött.

A házigazda és világbajnok magyarok hétfőn a végül tornagyőztes spanyolokat legyőzték ötméteresekkel, majd kedden a románokat verték magabiztosan, viszont szerdán ötméteresekkel kikaptak a szerbektől.

Eredmény:

Magyarország-Németország 16-10 (2-1, 5-3, 5-4, 4-2)

a magyar csapat gólszerzői: Vigvári Vince, Burián 4-4, Nagy Á., Fekete 2-2, Varga V., Kovács P., Vigvári Vendel, Szeghalmi 1-1

Varga Zsolt szövetségi kapitány a keddi és szerdai meccshez hasonlóan ezúttal is inkább a januári Európa-bajnokságra készülő játékosoknak szavazott bizalmat, az idei világbajnokok közül mindössze öten ugrottak medencébe a Komjádi Uszodában.

A magyaron és a szintén megfiatalított német együttesen is érződött az összeszokottság hiánya, ez leginkább támadásban ütközött ki, mert bár a vendégek korán vezetést szereztek egy akciógóllal, a hazaiak pedig Nagy Ádám büntetőjével egyenlítettek, utána hosszú percekig érintetlen maradt mindkét kapu. Elrontott lövések, kapufák és kapusbravúrok jellemezték a találkozót, azonban az első szünet előtt Varga Vince először juttatta előnyhöz a magyarokat.



A második nyolc perc már hatékonyabb lövésekkel indult, de amíg a magyarok közül egyre többen belelendültek, addig a németeknél sokáig kizárólag Fynn Schütze tudott gólt dobni, így Varga együttese 5-2-re meglépett. Csakhogy ezt követően Schütze már a harmadik gólját dobta, majd fórból minimálisra faragta a hátrányát a német gárda, amely egyenlíteni nem tudott Bányai Márk remek védéseinek köszönhetően. A nagyszünet előtti percekben aztán Burián és a Schützéhez hasonlóan harmadszor eredményes Vigvári Vince visszaállította a háromtalálatnyi különbséget.



A térfélcserét követően megint felzárkóztak a németek két gyors góllal, azonban Schütze kipontozódása után esélyük sem volt utolérni a magyarokat, akik két egymást követő emberelőnyös góllal ismét elhúztak, sőt Fekete első találata már 10-6-os vezetést jelentett. A vendég szakvezető hiába kért időt, csapata nem tudott közelebb férkőzni a magyarokhoz, akiknél a kapuscsere után Szakonyi Dániel is remekül védett.



Az utolsó nyolc percben már csak a különbség volt kérdéses, miután a negyed Fekete újabb emberelőnyös góljával indult. Végül csakúgy, mint az előző hármat, ezt a felvonást is megnyerte a magyar csapat, amely így magabiztos győzelmet aratott. A mezőny legeredményesebb játékosa Vigvári Vince és Burián Gergely volt négy-négy góllal.



"Ezúttal jól működött a védekezés, ez volt a mérkőzés kulcsa. A szerdai hiányosságokat szépen raktuk rendbe, így kell tovább dolgozni. Emberelőnyben is jobban tetszett, amit mutattunk, több variáció volt benne, viszont emberhátrányban volt néhány dolog, amire jobban kell majd figyelnünk" - mondta az M4 Sportnak Varga Zsolt szövetségi kapitány. Hozzátette, összeállt a csapat az Eb-re, már csak egy kérdésre kell megtalálni a választ a következő napokban, de azt nem árulta el, melyik poszton.



MTI