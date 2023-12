Olimpia és labdarúgó Eb 2024 csúcseseménye

A párizsi olimpia lesz a legnagyobb sportesemény a 2024-es esztendőben, amelyben nyáron labdarúgó Európa-bajnokságra is sor kerül - magyar részvétellel.

A francia fővárosban július 26. és augusztus 11. között rendezik meg a XXXIII. nyári olimpiai játékokat, majd augusztus 28. és szeptember 8. között a XVII. paralimpiát.



Az ötkarikás játékokig ennek megfelelően rendkívül zsúfolt a jövő évi versenynaptár, hiszen mindegyik sportágban több kvalifikációs eseményre kerül sor. A magyar sportolók eddig 65 kvótát szereztek Párizsra, a Magyar Olimpiai Bizottság 160-180 fős indulói létszámmal kalkulál. A csapatsportágak közül még a női vízilabda-, a női és férfi kézilabda-, valamint a női kosárlabda-válogatott is kiharcolhatja a részvételt, továbbá mindkét nemnél a 3x3-as kosárlabdacsapat is. Utóbbi sportágban májusban Debrecen ad otthont az egyik kvalifikációs tornának, női hagyományos kosárlabdában pedig Sopronban válthatja meg párizsi repülőjegyét a magyar együttes februárban, míg a magyar női kézilabda-válogatott áprilisban Debrecenben szerezheti meg az ötkarikás kvótát.



Vízilabdában külön, de egy időben rendezik a női és a férfi Európa-bajnokságot január elején Hollandiában és Horvátországban, és szokás szerint ugyanebben a hónapban lesz a férfi kézilabda Eb is Németországban. Februárban kerül sor a vizes világbajnokságra Dohában, egy hónappal az olimpia előtt pedig Belgrádban Európa-bajnokságon versenyeznek az úszók. Atlétikában Glasgow ad otthont a fedett vb-nek márciusban, majd júniusban Róma a szabadtéri Európa-bajnokságnak.



Az olimpia melletti másik csúcsesemény jövőre a németországi labdarúgó Európa-bajnokság lesz, amelyre a magyar válogatott csoportelsőként jutott ki. Marco Rossi szövetségi kapitány csapata Svájc ellen kezd június 15-én Kölnben. A magyarok június 19-én a házigazda Németország válogatottja ellen folytatják szereplésüket Stuttgartban, végül június 23-án Skóciával találkoznak, szintén Stuttgartban.



A hazai nagy nemzetközi sportesemények közül kiemelkedik a februári olimpiai kvalifikációs légfegyveres Eb Győrben, az áprilisi evezős Eb Szegeden, a májusi ritmikus gimnasztika Eb Budapesten és a júniusi kajak-kenu Eb, ugyancsak Szegeden. Júniusban a Ludovika Campus lesz a házigazdája a BMX freestyle, breaktánc, gördeszka és sportmászás olimpiai kvalifikációs sorozatában a második, egyben utolsó állomásnak. November-decemberben a női kézilabda Eb egyik helyszíne Debrecen lesz.



Szokás szerint megtalálható a programban vívásban a női és férfi párbajtőr Grand Prix és a kard világkupaverseny márciusban egyformán Budapesten. Kajak-kenuban szintén vk-viadalt rendeznek Szegeden, amely ráadásul olimpiai pótkvalifikációs verseny lesz. Júniusban jön a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntője, júliusban a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj és a budapesti tenisz WTA-torna, a Forma-1-ben pedig e hónap végén kerül sor a magyar futamra. Szeptemberben is lesz kiemelkedő sportesemény Magyarországon, mivel a négyesfogathajtók világbajnokságát Szilvásváradon rendezik, a cselgáncsozók pedig a budapesti Grand Slamen szerepelnek.



