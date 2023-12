Árhullám a Dunán

Utoljára frissítve: 2023. december 27. 17:44

2023. december 27. 13:14

A kiáradt Duna Budapesten, a Salkaházi Sára rakparton a Fővám térnél 2023. december 27-án. A csapadékos időjárás miatt a Dunán és mellékfolyóin árhullámok vonulnak le. Budapesten várhatóan december 28-án reggel tetőzik a Duna. MTI/Kovács Tamás

A dunai árhullám levonulása zavartalan, de Nagybajcs újabb, a vártnál magasabb tetőzése és a mellékfolyók nagyobb vízszállítása miatt az alsóbb szakaszon is magasabb tetőzés és lassabb apadás várható - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szerdán az MTI-vel.

Azt írták, a dunai árhullám levonulásának pontos előrejelzését jelentősen megnehezítette a Vág vízgyűjtőjén lehullott intenzív csapadék, valamint a Bősi erőmű üzemrendje és az ott keletkező uszadéktorlódás.



Az uszadéktorlódás kezelése, eltávolítása szükségessé tette az árhullám egy részének visszatartását, és átkormányzását a közös főmederbe, ennek következtében Nagybajcson kettős tetőzés alakult ki, ami az alsóbb szakaszokon az árhullámok tetőzését módosítja és elnyújtja - tudatta az OVF.



A tájékoztatás szerint a hétvégén is folytatódott a változékony, csapadékos és szeles időjárás, több hullámban hullott további 15-60 milliméter, néhány osztrák vízgyűjtőn 60-80 milliméter közötti, vegyes halmazállapotú csapadék, miközben jelentős enyhülés kezdődött. Az elmúlt napokban jelentős csapadék már nem volt, és az előrejelzések szerint folytatódik a száraz, enyhe időjárás.



A csapadékos időjárás hatására a Dunán és mellékfolyóin árhullámok vonulnak le. A Duna Nagybajcsnál kedden késő este másodjára is tetőzött 616 centiméteres vízállással, másodfokú készültség mellett. A tetőzés már Gönyűnél is megtörtént szerda hajnalban, itt 577 centiméter volt a legmagasabb vízállás. Az árhullám tetőzése Komárom közelében jár, (szerda délelőtt 10 órai vízállás: 611 centiméter), itt pár centiméteres további áradás várható még - ismertette a főigazgatóság.



Nagybajcs másodszori vártnál magasabb tetőzése, illetve a mellékfolyók (Vág, Garam, Ipoly) vártnál nagyobb vízszállítása miatt az alsóbb szakaszon is magasabb tetőzés és lassabb apadás várható. Esztergomnál szerda reggel hétkor 600 centiméter volt a vízállás, napközben pedig 606 centiméter körüli tetőzés valószínűsíthető - tudatta az OVF.

A magyarok fővárosa december 27-én – MTI/Kovács Attila

A közlemény szerint szerda délelőtt 10 órai budapesti vízállás 682 centiméter volt, a tetőzés 700 centiméter körül várható december 28-án napközben. Az OVF az árhullám miatt a csapadékelvezető csatornák, árkok zsilipjeit lezárta, folyamatosan figyelemmel kíséri az érkező háttérvizeket, és amennyiben szükséges, átemeli a vizet. Hozzátették: az áradó Duna miatt a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág nagyműtárgyait (Kvassay-zsilip, Tassi-zsilip) zárva tartják.



Kiemelték: a számítások szerint a rakpart szintje alá december 30-án kerülhet a vízállás. Baján szerda délelőtt 10 órakor 732 centiméteres volt vízállás, a tetőzés másodfokú készültség elrendelés mellett 822 centiméter körül várható 30-án napközben.



A közleményben kitértek arra is, hogy árhullám vonul le a Lajtán, amely Mosonmagyaróvárnál szerdán tetőzik, további vízállásemelkedés már nem várható. A Rábán további jelentős vízszintemelkedés szintén nem valószínű a következő napokban.



A Tiszán folytatódik az árhullám levonulása, a tetőzés már elhagyta a folyó hazai szakaszát, egy újabb kisebb árhullám van levonulóban. Még első fok fölötti vízállásokat mérnek Kiskörénél és Szolnoknál. A Tisza mellékfolyóin a lehullott csapadék és az enyhébb idő miatt szintén több helyen emelkedett a vízszint, de árvédelmi fokozatot elérő vagy azt meghaladó vízállás csak a Zagyva-Tarna vízrendszerén várható. Tarnaörsnél és Jászteleknél első fok körüli vízállásokat mérnek. A következő napokban egyre inkább apadó vízjárásra lehet számítani - olvasható a közleményben.

MTI