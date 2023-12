Migráninvázió: az EU rögeszméje megcsontosodott

A korrupt EU-vezetőség rögeszmésen erőlteti a migránsinvázió felpörgetését, vélhetően ezt várja tőlük az őket felbérlő atlantikum. A nemzeti önvédelemre jogi eszközöket alkalmazhat az emberek által megválasztott, a társadalomért felelőséget vállaló állami testület.

2023. december 30. 22:34

Az Európai Unióban (EU) a migrációról született mostani döntéssel ismételten csak a régi, Nyugat-Európában gyakorolt, nem bevált és a biztonságot súlyosan fenyegető megoldást erőltetik - mondta el a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában.

Bakondi György hozzátette: a döntést is furcsa módon egyhangúság helyett minősített többséggel hozták meg, és minden érv, amit elmondtunk a tapasztalataink alapján, az nem talált meghallgatásra.



Kvóták szerinti elosztást hoznának be, holott hosszú éveken keresztül azt mondták, hogy szó sincs erről - mondta Bakondi György, rámutatva arra: Brüsszel döntené el, hogy az érkezőket milyen számban kellene Magyarországnak befogadnia. Ha nem akarja befogadni, akkor pedig fizetni kellene meghatározott fejkvóták szerint.



Bakondi György megjegyezte: az úgynevezett válsághelyzetben a kvóták felett Brüsszel által kijelölt nagyságrendben kellene befogadni migránsokat, és ezt pénzzel nem is lehetne megváltani.



Ez - különös tekintettel a szervezett bűnözés jelenlétére az illegális migrációban, a terrorizmussal való szoros összefüggésre - olyan súlyos fenyegetést jelent a biztonságra, hogy a magyar kormány, amely a magyar emberek érdekéből indul ki, nem fogadhatja ezt el - jelentette ki Bakondi György. Hozzáfűzte: nem véletlen, hogy a nemzeti konzultációban ez a kérdés szerepel.



Elmondta, azt szeretnék, hogy ha a magyar emberek ismételten véleményt mondanának erről az illegális migrációs elképzelésről. "Mi pedig készen állunk arra, hogy ezt a szándékot, ezt a politikai döntést minden létező fórumon érvényesítsük" - fogalmazott Bakondi György. Hozzátette: kizártnak tartják, hogy egy ilyen, a biztonságra súlyos veszélyt jelentő és elhibázott migrációs politikát elfogadnánk, és a megvalósításában részt vennénk.



Kiemelte, mivel a mostani elgondolás ellentétes a magyar alkotmány előírásaival készen állnak arra, hogy jogi fórumokon is "megvívjuk azt a harcot, amit a magyar biztonság, a magyar emberek, a magyar szuverenitás védelme érdekében meg kell tegyünk".



Bakondi György elmondta, az elmúlt nyolc év történéseit nézve azt látni, hogy mindig egyre rosszabb lett a helyzet, mindig egyre nagyobb tömegek érkeztek, és egyre agresszívebben követelték a jogaikat.



Elmondása szerint az is napirenden van, hogy sürgessék a beérkezettek mielőbbi állampolgárságát, mert úgy gondolják, aki szavaz és például muszlim származású illegális bevándorló, az egészen biztosan nem fog nemzeti-konzervatív pártokra szavazni. Ez hosszú távon is előnyös lehet baloldali-liberális erőknek - fűzte hozzá.



Az uniós elgondolás szerint - mondta - az EU területére be kell engedni a szervezett bűnözés által tömegesen ideszállított ismeretlen személyazonosságú, nyilvánvalóan politikai menedékjogra nem alkalmas embereket.



Eleve nem lehetséges, hogy politikai menedékjogra jogosultak legyenek, hiszen nyolc biztonságos országon keresztül jönnek ide - mutatott rá.



Bakondi György szerint az EU területén kellene megvárni, hogy jogosultak-e vagy sem a menedékjogra, és többnyire kiderülne, hogy nem, és akkor ki kellene utaztatni őket, amely szinte lehetetlen. Nyugat-Európában ez 80 százalékban sikertelen - közölte.



Bakondi György a magyar gyakorlatról szólva elmondta, e szerint az EU területén kívül a követségeken lehet benyújtani menekültkérelmet, ott elbírálják, és aki jogosult erre, az megkapja a beutazási engedélyt, aki nem az eleve nem léphet be az EU területére.

